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Obustavljeno

Bežične slušalice

TASH402BK/00

4.8
| (26) Komentari | 89% preporučuje ovaj proizvod
Ostanite sveži.
Sa lakoćom prevaziđite lični rekord uz ove bežične sportske slušalice otporne na znoj koje se nose preko ušiju. Lagane su i udobne, a sa jednim punjenjem pružaju 20 sati reprodukcije. Jastučići koji rashlađuju omogućavaju vam da ostanete usredsređeni kada se stvari zagreju.
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Koliko god da se zagrejete.

Ostanite sveži.

  • Drajveri od 40 mm / zatvoreni dizajn

  • Nošenje preko ušiju

  • Otporne na znoj/vodu

20 sati reprodukcije

Ove slušalice pružaju do 20 sati uzastopne reprodukcije, za uživanje bez brige kada slušate muziku u pokretu.

Neodimijumski akustički drajveri od 40 mm

Neka vas plejlista za vežbanje prenese na novi nivo. Savršeno podešeni neodimijumski akustički drajveri od 40 mm daju bas koji vam omogućava da održite tempo. Zatvoreni dizajn pruža odličnu pasivnu izolaciju buke. Možete da pojačate melodije bez uznemiravanja drugih.

Prozračni jastučići. Lako se skidaju radi čišćenja.

Mekani, prozračni jastučići za uši napunjeni su gelom za hlađenje: bez obzira na to koliko naporno trenirate, slušalice ostaju hladne u dodiru sa kožom. Jastučići takođe mogu da se skinu radi lakog čišćenja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

26

Komentari

89%

preporučuje ovaj proizvod

1

02/06/2020

Slovenija

Slovenija

Športne slušalke

Slušalke so zelo udobne in lahko za vse športne aktivnost. Ponujajo brezično povezavo s telefonom, kar omogoča da me med vadbo ne motijo. Napolnijo se hitro in z odlično baterijo zdržijo cel dan uporabe. Všeč so mi ušesne blazinice, ki imajo hladen občutek.

Prednosti

Lahke in udobne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TASH402BK Brezžične slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TASH402BK Brezžične slušalke

11/05/2020

Slovenija

Slovenija

odlične brezžične športne slušalke

Slušalke so primerne tako za športne aktivnosti zunaj, kot v dvorani. Večinoma jih uporabljam pri teku in fitnessu. Slušalke ne tiščijo, so lahkotne, zvok pa je odličen saj ni šumov. Z enim polnenjem do 20 ur predvajanja, odporne pa so tudi na vodo in pot.

Prednosti

dobro se prilegajo in ne tiščijo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TASH402BK Brezžične slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TASH402BK Brezžične slušalke

20/04/2020

Slovenija

Slovenija

Vse za šport

Lahke naglavne slušalke za rekreacijo, super občutek dajejo hladne blazinice slušalk, enostavne za čiščenje.

Prednosti

udobne za nošenje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TASH402BK Brezžične slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TASH402BK Brezžične slušalke

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