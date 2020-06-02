2 godine garancije
Obustavljeno
Drajveri od 40 mm / zatvoreni dizajn
Nošenje preko ušiju
Otporne na znoj/vodu
Ove slušalice pružaju do 20 sati uzastopne reprodukcije, za uživanje bez brige kada slušate muziku u pokretu.
Neka vas plejlista za vežbanje prenese na novi nivo. Savršeno podešeni neodimijumski akustički drajveri od 40 mm daju bas koji vam omogućava da održite tempo. Zatvoreni dizajn pruža odličnu pasivnu izolaciju buke. Možete da pojačate melodije bez uznemiravanja drugih.
Mekani, prozračni jastučići za uši napunjeni su gelom za hlađenje: bez obzira na to koliko naporno trenirate, slušalice ostaju hladne u dodiru sa kožom. Jastučići takođe mogu da se skinu radi lakog čišćenja.
4.8
od 5
26
Komentari
89%
preporučuje ovaj proizvod
LukaU
02/06/2020
Slovenija
Športne slušalke
Slušalke so zelo udobne in lahko za vse športne aktivnost. Ponujajo brezično povezavo s telefonom, kar omogoča da me med vadbo ne motijo. Napolnijo se hitro in z odlično baterijo zdržijo cel dan uporabe. Všeč so mi ušesne blazinice, ki imajo hladen občutek.
Prednosti
Lahke in udobne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TASH402BK Brezžične slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TASH402BK Brezžične slušalke
Davorin
11/05/2020
Slovenija
odlične brezžične športne slušalke
Slušalke so primerne tako za športne aktivnosti zunaj, kot v dvorani. Večinoma jih uporabljam pri teku in fitnessu. Slušalke ne tiščijo, so lahkotne, zvok pa je odličen saj ni šumov. Z enim polnenjem do 20 ur predvajanja, odporne pa so tudi na vodo in pot.
Prednosti
dobro se prilegajo in ne tiščijo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TASH402BK Brezžične slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TASH402BK Brezžične slušalke
BriTis
20/04/2020
Slovenija
Vse za šport
Lahke naglavne slušalke za rekreacijo, super občutek dajejo hladne blazinice slušalk, enostavne za čiščenje.
Prednosti
udobne za nošenje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TASH402BK Brezžične slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TASH402BK Brezžične slušalke
Stvarni rezultati se mogu razlikovati