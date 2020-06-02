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Obustavljeno

Bežične slušalice

TASN503BK/00

4.7

| (10) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod

Pametnije trenirajte.

Pronađite intenzitet uz ove vodootporne bežične sportske slušalice za unutrašnjost uha. Monitor pulsa pomaže vam da ostvarite najbolji učinak tokom svakog treninga. 6 sati reprodukcije i snažni zvuk prebacuju vas na novi nivo.

Pogledajte sve prednosti

Po bilo kakvom vremenu.

Pametnije trenirajte.

  • Drajveri od 6 mm / zatvoreni dizajn

  • Za unutrašnjost uha

  • 6 sati reprodukcije

Ugrađen monitor pulsa.

Pratite puls pomoću ugrađenog monitora. Senzor u slušalici precizno prati puls. Znaćete kada da zapnete, a kada da se odmorite kako biste na svakom treningu postigli najbolje moguće rezultate. Kompatibilne su sa otvorenim aplikacijama za praćenje fitnesa.

Intuitivno upravljanje pomoću dugmeta

Intuitivno dugme omogućava deci da lako odgovore na poziv, preskoče numeru ili pauziraju ono što slušaju. Sve to bez uzimanja pametnog telefona. Dugmad za jačinu zvuka sa donje strane školjke za uvo lako su dostupna, kao i dugme sa LED indikatorom.

3 izmenjiva umetka za uši, za savršeno prianjanje unutar ušne školjke

Tri veličine izmenjivih gumenih umetaka za uši, za savršeno prianjanje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

10

Komentari

90%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

02/06/2020

Slovenija

Slovenija

Udobne športne slušalke

Slušalke imajo dobre čepke, ki se prilagodiju ušesom in zatesnijo zunanji hrup ter tako naredijo boljši zvok. Imajo funkcijo brezžične povezave, ki omogačo nemoteno vadbo. Slušalke imajo prav tako zelo dobre dobre nizke tone/basse.

Prednosti

Zelo udobne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TASN503BK Brezžične slušalke

Datum upotrebe 2019-05-02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TASN503BK Brezžične slušalke

Datum upotrebe 2019-05-02

18/05/2020

Slovenija

Slovenija

Presenečen nad nizkimi toni

Preizkusil že nekaj slušalk za razne aktivnosti, te so me presenetile z odličnim tesnenjem in predvsem z močnim basom, ki pri ostalih nekako splahni, če se slušalke že minimalno premaknejo v ušesu.

Prednosti

izdelava, lahkotnost povezave, močan bas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TASN503BK Brezžične slušalke

Datum upotrebe 2019-04-18

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TASN503BK Brezžične slušalke

Datum upotrebe 2019-04-18

24/11/2020

Polska

Polska

Philips zaposleni

Polecam

[Employee of philipsglobal] Fajna konstrukcja, nie wypadają z ucha, całkiem niezły czas działania i wyjątkowo dobry dźwięk. Trochę mi posłużą. polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

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