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Pametnije trenirajte.
Pronađite intenzitet uz ove vodootporne bežične sportske slušalice za unutrašnjost uha. Monitor pulsa pomaže vam da ostvarite najbolji učinak tokom svakog treninga. 6 sati reprodukcije i snažni zvuk prebacuju vas na novi nivo.
Drajveri od 6 mm / zatvoreni dizajn
Za unutrašnjost uha
6 sati reprodukcije
Pratite puls pomoću ugrađenog monitora. Senzor u slušalici precizno prati puls. Znaćete kada da zapnete, a kada da se odmorite kako biste na svakom treningu postigli najbolje moguće rezultate. Kompatibilne su sa otvorenim aplikacijama za praćenje fitnesa.
Intuitivno dugme omogućava deci da lako odgovore na poziv, preskoče numeru ili pauziraju ono što slušaju. Sve to bez uzimanja pametnog telefona. Dugmad za jačinu zvuka sa donje strane školjke za uvo lako su dostupna, kao i dugme sa LED indikatorom.
Tri veličine izmenjivih gumenih umetaka za uši, za savršeno prianjanje.
4.7
od 5
10
Komentari
90%
preporučuje ovaj proizvod
LukaU
02/06/2020
Slovenija
Udobne športne slušalke
Slušalke imajo dobre čepke, ki se prilagodiju ušesom in zatesnijo zunanji hrup ter tako naredijo boljši zvok. Imajo funkcijo brezžične povezave, ki omogačo nemoteno vadbo. Slušalke imajo prav tako zelo dobre dobre nizke tone/basse.
Prednosti
Zelo udobne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TASN503BK Brezžične slušalke
Datum upotrebe 2019-05-02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TASN503BK Brezžične slušalke
Datum upotrebe 2019-05-02
tomzi
18/05/2020
Slovenija
Presenečen nad nizkimi toni
Preizkusil že nekaj slušalk za razne aktivnosti, te so me presenetile z odličnim tesnenjem in predvsem z močnim basom, ki pri ostalih nekako splahni, če se slušalke že minimalno premaknejo v ušesu.
Prednosti
izdelava, lahkotnost povezave, močan bas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TASN503BK Brezžične slušalke
Datum upotrebe 2019-04-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TASN503BK Brezžične slušalke
Datum upotrebe 2019-04-18
Michał38
24/11/2020
Polska
Philips zaposleni
Polecam
[Employee of philipsglobal] Fajna konstrukcja, nie wypadają z ucha, całkiem niezły czas działania i wyjątkowo dobry dźwięk. Trochę mi posłużą. polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Stvarni rezultati se mogu razlikovati