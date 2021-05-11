2 godine garancije
Obustavljeno
TAT2205WT/00
Drajveri od 6 mm / zatvoreni dizajn
Bluetooth®
Mala futrola za punjenje ne može biti praktičnija, a ove potpuno bežične slušalice otporne su na prskanje iz svih pravaca. Ne smeta im malo znoja i ne morate da brinete ako iznenada počne da pada kiša.
Krenite na put sa nekoliko punjenja u džepu. Jedno punjenje pruža vam do 4 sata reprodukcije, a sa potpuno napunjenom futrolom dobijate dodatnih 8 sati. Kratko punjenje u futroli od 15 minuta pruža vam 1 sat reprodukcije. Potpuno punjenje futrole traje 2 sata putem USB-C veze.
Neodimijumskih drajveri od 6 mm obezbeđuju odličan zvuk, a u melodijama možete da uživate uz pravu udobnost zahvaljujući ugodnom, laganom dizajnu. Mekani, izmenjivi umeci za uši omogućavaju vam da nađete pravu veličinu.
2.9
od 5
19
Komentari
zelenjavna juha
11/05/2021
Slovenija
Izjemna nadgradnja
Te slušalke so nadomestile starejši model, tokrat namesto bele v črni barvi, baterije zdrži dlje, nosijo se bolje, in predvsem zvok je močnejši in čistejši. Polnilna škatla je bistveno manjša od predhodnih zato dosti lepše sede v žep
Prednosti
zvok, udobnost, manjša škatla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
overall sem navdušen
Sem uporabnik že dober mesec. Lahko rečem samo pohvale. Všeč so mi, ker imajo res dober zvok v primerjavi z dražjimi izdelki. oblika je tudi zelo ergonomska in lepo sedijo v ušesu tudi med tekom ne padejo ven. mogoče pogrešam da bi bile pralne z vodo.
Prednosti
udobje, polnilna enota
Mane
niso pralne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Margaryna
23/08/2022
Polska
W tym zakresie cenowym według mnie doskonałe
Dobrze trzymają się w uszach, połączenie z telefonem bezproblemowe. Nie nadają się za bardzo do rozmów telefonicznych, bo mikrofon nie łapie, ale mi akurat to nie przeszkadza. Dźwięk całkiem dobry. Przypadkiem wyprałam słuchawki w pralce i nadal DZIAŁAJĄ. Byłam zaskoczona i w ogóle nie liczyłam że będą działać po półtorej godziny prania
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless