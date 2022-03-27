Obustavljeno
TAT3215BL/00
Vaše melodije. Podijum je vaš.
Bilo gde. Bilo kada. Ove potpuno bežične slušalice otporne na prskanje i znoj daju odličan zvuk i vreme reprodukcije do 24 sata, uz futrolu za punjenje. Ako obavljate dugački poziv, možete da koristite samo jednu slušalicu, dok se druga puni.
Drajveri od 6 mm / zatvoreni dizajn
Bluetooth®
Plava
Uz oznaku IPX4, ove potpuno bežične slušalice otporne su na prskanje iz svih pravaca. Ne smeta im malo znoja i ne morate da brinete ako iznenada počne da pada kiša.
Krenite na put sa nekoliko punjenja u džepu. Jedno punjenje pruža vam do 6 sati reprodukcije, a sa potpuno napunjenom futrolom dobijate dodatnih 18 sati. Kratko punjenje u futroli od 15 minuta pruža vam 1 sat reprodukcije. Potpuno punjenje futrole traje 2 sata putem USB-C veze.
Potrebno je da obavite poziv kada su slušalice skoro ispražnjene? Ostvarite duže vreme razgovora tako što ćete koristiti jednu slušalicu dok se druga puni. Funkcija mikrofona se automatski dodeljuje slušalici koju koristite, a po potrebi jednostavno možete da ih zamenite.
3.7
od 5
3
Komentari
Val24
27/03/2022
Hrvatska
Odlične slušalice
Odličan zvuk, lijep dizajn, super prilagodljive uhu
Ova recenzija je napisana za TAT3215BK Potpuno bežične slušalice koje se umeću u uši
Datum upotrebe 2022-02-27
Ova recenzija je napisana za TAT3215BK Potpuno bežične slušalice koje se umeću u uši
Datum upotrebe 2022-02-27
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Prednosti
jakosc, cena
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT3215WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Datum upotrebe 2019-10-24
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT3215WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Datum upotrebe 2019-10-24
Tunelis
15/11/2020
Lietuva
received faulty product
When i received my product from very first try i noticed that left earbud isnt producing quite same performance as right. i even thought that was my ear or the shape of my ear but no i switched them places right to left and left to right and the left earbud witch was now in right ear was the same as it was in left ear distorted sound quite high pich sound overtaking instead of low and that is not right. it gives me great disbalance even trying to do sports as the sounds are not the same and gives quite the frustration. i want to know what i should do next as im not really happy about it. thank you for your time.
Prednosti
none so far
Mane
left earbud sound is faulty
Ova recenzija je napisana za TAT3215WT Į ausis dedamos iš tikrųjų belaidės ausinės
Datum upotrebe 2020-10-15
Ova recenzija je napisana za TAT3215WT Į ausis dedamos iš tikrųjų belaidės ausinės
Datum upotrebe 2020-10-15