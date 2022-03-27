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Obustavljeno

Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha

TAT3215PP/00

3.7

| (3) Komentari

Vaše melodije. Podijum je vaš.

Bilo gde. Bilo kada. Ove potpuno bežične slušalice otporne na prskanje i znoj daju odličan zvuk i vreme reprodukcije do 24 sata, uz futrolu za punjenje. Ako obavljate dugački poziv, možete da koristite samo jednu slušalicu, dok se druga puni.

Pogledajte sve prednosti

Vaše melodije. Podijum je vaš.

  • Drajveri od 6 mm / zatvoreni dizajn

  • Bluetooth®

  • Ljubičasta

IPX4 otpornost na prskanje i znoj

IPX4 otpornost na prskanje i znoj

Uz oznaku IPX4, ove potpuno bežične slušalice otporne su na prskanje iz svih pravaca. Ne smeta im malo znoja i ne morate da brinete ako iznenada počne da pada kiša.

Prenosiva USB-C futrola za punjenje. Do 24 sata reprodukcije.

Prenosiva USB-C futrola za punjenje. Do 24 sata reprodukcije.

Krenite na put sa nekoliko punjenja u džepu. Jedno punjenje pruža vam do 6 sati reprodukcije, a sa potpuno napunjenom futrolom dobijate dodatnih 18 sati. Kratko punjenje u futroli od 15 minuta pruža vam 1 sat reprodukcije. Potpuno punjenje futrole traje 2 sata putem USB-C veze.

Mono režim. Prebacujte mikrofon između slušalica.

Mono režim. Prebacujte mikrofon između slušalica.

Potrebno je da obavite poziv kada su slušalice skoro ispražnjene? Ostvarite duže vreme razgovora tako što ćete koristiti jednu slušalicu dok se druga puni. Funkcija mikrofona se automatski dodeljuje slušalici koju koristite, a po potrebi jednostavno možete da ih zamenite.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.7

od 5

3

Komentari

4
3
2

27/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odlične slušalice

Odličan zvuk, lijep dizajn, super prilagodljive uhu

Ova recenzija je napisana za TAT3215BK Potpuno bežične slušalice koje se umeću u uši

Datum upotrebe 2022-02-27

Ova recenzija je napisana za TAT3215BK Potpuno bežične slušalice koje se umeću u uši

Datum upotrebe 2022-02-27

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Prednosti

jakosc, cena

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT3215WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Datum upotrebe 2019-10-24

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT3215WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Datum upotrebe 2019-10-24

15/11/2020

Lietuva

Lietuva

received faulty product

When i received my product from very first try i noticed that left earbud isnt producing quite same performance as right. i even thought that was my ear or the shape of my ear but no i switched them places right to left and left to right and the left earbud witch was now in right ear was the same as it was in left ear distorted sound quite high pich sound overtaking instead of low and that is not right. it gives me great disbalance even trying to do sports as the sounds are not the same and gives quite the frustration. i want to know what i should do next as im not really happy about it. thank you for your time.

Prednosti

none so far

Mane

left earbud sound is faulty

Ova recenzija je napisana za TAT3215WT Į ausis dedamos iš tikrųjų belaidės ausinės

Datum upotrebe 2020-10-15

Ova recenzija je napisana za TAT3215WT Į ausis dedamos iš tikrųjų belaidės ausinės

Datum upotrebe 2020-10-15

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