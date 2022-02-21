2 godine garancije
Obustavljeno
TAT5505BK/00
Drajveri od 8 mm / zatvoreni dizajn
Aktivno redukovanje buke
Crna
Bluetooth®
Ove potpuno bežične slušalice ne pružaju samo odličan izgled, već i bolji zvuk za melodije kada ste u pokretu. Hibridno aktivno redukovanje buke smanjuje spoljnu buku, pa imate manje smetnji pri slušanju muzike. Awareness režim vam omogućava da ponovo čujete okolne zvukove.
Pojačajte bas. Smanjite visoke tonove. Aplikacija Philips Headphones pruža vam punu kontrolu nad muzikom koju slušate. Sami podešavajte nivoe ili birajte između unapred podešenih zvučnih stilova. Takođe pomoću jednog dodira možete da prelazite između unapred podešenih režima aktivnog redukovanja buke.
Dva mikrofona u svakoj slušalici usredsređeni su na zvuk vašeg glasa i umanjuju buku iz okruženja. Ako ste na tihom mestu i nema potrebe da blokirate buku dok razgovarate, mono režim vam omogućava da koristite samo jednu slušalicu za razgovor.
3.0
od 5
3
Komentari
Понка1
21/02/2022
Україна
Очень классные
Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится
Prednosti
Все
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Мшлещк
17/04/2021
Україна
Без приьерки не брать
Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.
Ova recenzija je napisana za 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Ova recenzija je napisana za 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Nowak slavko
31/01/2024
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Błąd softu
Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.
Prednosti
Etui
Mane
Problem z softem
Ova recenzija je napisana za 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Ova recenzija je napisana za 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless