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  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
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  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.
  • Vaš zvuk. Vaš stil.

Obustavljeno

5000 seriesPotpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha

TAT5505BK/00

3
| (3) Komentari
Vaš zvuk. Vaš stil.
Muzika ili pozivi, ove potpuno bežične slušalice elegantnog izgleda pružaju odlične performanse. Aktivno potiskivanje buke prigušuje pozadinsku buku, a zvuk možete da personalizujete pomoću aplikacije Philips Headphones. Izvadite slušalicu da biste pauzirali muziku.
Pogledajte sve prednosti

Vaš zvuk. Vaš stil.

  • Drajveri od 8 mm / zatvoreni dizajn

  • Aktivno redukovanje buke

  • Crna

  • Bluetooth®

Elegantni dizajn i hibridno aktivno redukovanje buke

Elegantni dizajn i hibridno aktivno redukovanje buke

Ove potpuno bežične slušalice ne pružaju samo odličan izgled, već i bolji zvuk za melodije kada ste u pokretu. Hibridno aktivno redukovanje buke smanjuje spoljnu buku, pa imate manje smetnji pri slušanju muzike. Awareness režim vam omogućava da ponovo čujete okolne zvukove.

Aplikacija Philips Headphones. Prilagođeno upravljanje zvukom.

Aplikacija Philips Headphones. Prilagođeno upravljanje zvukom.

Pojačajte bas. Smanjite visoke tonove. Aplikacija Philips Headphones pruža vam punu kontrolu nad muzikom koju slušate. Sami podešavajte nivoe ili birajte između unapred podešenih zvučnih stilova. Takođe pomoću jednog dodira možete da prelazite između unapred podešenih režima aktivnog redukovanja buke.

Dva mikrofona za jasne pozive. Mono režim.

Dva mikrofona u svakoj slušalici usredsređeni su na zvuk vašeg glasa i umanjuju buku iz okruženja. Ako ste na tihom mestu i nema potrebe da blokirate buku dok razgovarate, mono režim vam omogućava da koristite samo jednu slušalicu za razgovor.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.0

od 5

3

Komentari

4
2

21/02/2022

Україна

Україна

Очень классные

Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится

Prednosti

Все

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

17/04/2021

Україна

Україна

Без приьерки не брать

Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.

Ova recenzija je napisana za 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Ova recenzija je napisana za 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

31/01/2024

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Błąd softu

Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.

Prednosti

Etui

Mane

Problem z softem

Ova recenzija je napisana za 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Ova recenzija je napisana za 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana