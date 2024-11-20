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  • Vaš život, vaši pokreti, vaša muzika
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  • Vaš život, vaši pokreti, vaša muzika
  • Vaš život, vaši pokreti, vaša muzika
  • Vaš život, vaši pokreti, vaša muzika
  • Vaš život, vaši pokreti, vaša muzika
  • Vaš život, vaši pokreti, vaša muzika
  • Vaš život, vaši pokreti, vaša muzika
  • Vaš život, vaši pokreti, vaša muzika
  • Vaš život, vaši pokreti, vaša muzika
  • Vaš život, vaši pokreti, vaša muzika
  • Vaš život, vaši pokreti, vaša muzika
  • Vaš život, vaši pokreti, vaša muzika
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  • Vaš život, vaši pokreti, vaša muzika
  • Vaš život, vaši pokreti, vaša muzika
  • Vaš život, vaši pokreti, vaša muzika
  • Vaš život, vaši pokreti, vaša muzika
  • Vaš život, vaši pokreti, vaša muzika
  • Vaš život, vaši pokreti, vaša muzika
  • Vaš život, vaši pokreti, vaša muzika
  • Vaš život, vaši pokreti, vaša muzika
  • Vaš život, vaši pokreti, vaša muzika
  • Vaš život, vaši pokreti, vaša muzika

Obustavljeno

Potpuno bežične slušalice

TAT5506BK/00

5
| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Vaš život, vaši pokreti, vaša muzika
Muzika ili pozivi, ove atraktivne, potpuno bežične slušalice su spremne. Noise Canceling Pro potiskuje pozadinsku buku – savršeno za slušanje na otvorenom ili u prevozu. Dobićete bezbedno, udobno prianjanje, a metalik izgled unosi dašak stila.
Pogledajte sve prednosti

Vaš život, vaši pokreti, vaša muzika

  • Noise Canceling Pro

  • Dva mikrofona za jasne pozive

  • Bežična futrola za punjenje

  • IPX5 zaštita od vode

Elegantni dizajn uz Noise Canceling Pro

Elegantni dizajn uz Noise Canceling Pro

Ove potpuno bežične slušalice ne pružaju samo odličan izgled, već vam pomažu da se fokusirate. Napredno redukovanje buke filtrira neželjene zvuke, dok Awareness režim omogućava da čujete svet oko sebe. Uključite režim Voice Enhanced u aplikaciji Philips Headphones da biste ćaskali sa nekim u vašoj blizini bez vađenja slušalice.

Odličan zvuk iz neodimijumskih drajvera od 10 mm

Odličan zvuk iz neodimijumskih drajvera od 10 mm

Na putu. U vozu. U parku ili u teretani. Gde god da slušate, drajveri od 10 mm daju odličan zvuk za svaku numeru, plejlistu i druge sadržaje. Ako izvadite slušalicu, muzika se pauzira. Vratite slušalicu i muzika se nastavlja.

Jasni pozivi uz korišćenje jedne ili obe slušalice

Jasni pozivi uz korišćenje jedne ili obe slušalice

Sa dva mikrofona fokusirana na zvuk vašeg glasa, svi će vas jasno čuti – a i možete da udvostručite vreme razgovora tako što ćete koristiti jednu slušalicu dok se druga puni. Mikrofoni se automatski dodeljuju slušalici koju koristite, a dovoljno je da ih jednostavno zamenite kada se baterija slušalice koju koristite skoro isprazni.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

20/11/2024

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Dobra jakość dźwięku w niewygórowanej cenie

Słuchawki oferują bardzo dobrą jakość dźwięku w swoim przedziale cenowym. Są kompaktowe, a czas użytkowania na jednym ładowaniu jest dosyć długi. Sterowanie jest nieco utrudnione, ale do wypraktykowania.

Prednosti

Dobra jakość dźwięku, mocne basy, długi czas działania na jednym ładowaniu

Mane

Dosyć utrudnione sterowanie funkcjonalnościami - trzeba się do tego przyzwyczaić

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT5506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT5506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

08/06/2023

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Philips TAT5506BK класний саунд

В цілому дуже якісна гарнітура. Молодці Philips, постаралися, і все вийшло! Звук з приємними низькими частотами, досить подробний, чистий. Еквалайзером пристрою джерела звуку можна дотягнути на свій смак, навушники відгукуються на такі маніпуляції добре. Працюють швидко, починають давити шуми майже миттєво, шумодав (ANC) класний (тому дорогу з ним не переходьте - це небезпечно). Дуже висока універсальність: і музику приємно послухати (на найвищий гучності майже не падає якість, нічого не рипить), добре відтворює голосовий контент (це доречі важливо - затримка майже не помітна при перегляді відео і голос звучить добре одразу), добре працює як гарнітура. Майже нема, або дуже незначний фоновий шум. А от режим прозорості мені не дуже сподобався, він накидує у вуха всяке сміття, а те що треба чути - чути посередньо. Якість матеріалів відмінна, форма класна, але стокові амбюшури трохи тверді (їх думаю поміняти). З точки зору відкривання-витяганяя-складання користуватись пристроєм приємно, але якщо чесно, мені більше подобаються в цьому відношенні білі навушнички однієї фірми із міста Купертіно, КА. Візуально все дуже красиво, подряпини зі швидкістю світла не збирає. Драйвер великий, відповідно вони великуваті, але не критично, бо конструкція гарно пропрацьована - ергономіка і вигляд їх у вухах досить непоганий. На дотик дуже приємні матеріали, збірка відмінної якості. Гучність не захмарна, але як на мене, запас є, принаймні зі звуком потягу справляється легко. Не бояться вологи. Сіточки на амбюшурах нема, але бажано би їй там бути. Тепер по кодекам. Сюди чомусь за таку ціну не завезли анітрохи atpX, тобто формально вони не hi-res, це як-би мінус, але наприклад у порівнянні з Buds2 pro від AKG я суттєвої різниці в чистоті звуку не помітив (слухав Flac). Використовується кодек AAC. Застосунок. Нажаль він майже бескорисний, щоб ти там не налаштовував, коли він іде у фоновий режим, то всі налаштування злітають. Та і налаштуваннь майже нема. Хотілося би декілька видів режиму шумодаву і прозорості, хотілося би налаштуваннь тачпаду, хотілося би еквалайзер (а не чотири незмінюваних режими), коротше кажучи багато чого хотілося би - але цього нема. І віджету для швидких налаштуваннь на робочий стіл операційної системи - теж нема (хтоб сумнівався). Режим адаптивного шумодаву через затосунк включається повільно. Пристрій у мене новенький, тому по автономності взагалі нема проблем - так, ніби це провідна гарнітура. Трохи про покупку... Знижку 10%, яку дає philips.ua нема де застосувати, офіційні перепродавці про неї не в курсі, через це брав у неофіційного, бо не люблю коли дурять. Ще дуже бісить, що ну от не знайшов я оглядів на youtube, як так можна хлопці)) Якщо зареєструвати пристрій на сайті думаєте подовшать гарантію? - звичайно Ні, ви про що...? А ще є "вишенька на торті" - це назва моделі TAT5506, ні це звичайно краще ніж airpods...але. За-га-лом - штука класна, заслуговує на увагу (і повагу виробнику), виготовлено в Гонконгу, інструкція українькою мовою. На смартіку від samsung прцює добре. Продукцію китайських всім відомих брендів к придбанню не розглядав, але в магазині порівнював з флагманами китайців даний девайс, і по критерію якості звуку більше сподобались Philips. Дуже гарний баланс ціни та якості.

Prednosti

Якісний звук, драйвери 10 мм, ANC, мікрофони добре працюють, 16 Ом, матеріали виготовлення, дизайн, не випадають з вух, захист від вологи, Гонконг, AAC

Mane

Нема atpX кодеку, застосунок для Android дуже слабкий, нема віджету керування, гучність придушена трохи, твердуваті амбюшури, механізм кришки не фіксуєттся у відкритому положенні, режим прозорості простенький, дурять зі знижками

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT5506BK Справжні бездротові навушники

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT5506BK Справжні бездротові навушники

13/03/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělá sluchátka

Chtěl jsem si pořídit sluchátka s aktivním potlačením hluku (ANC) a vybral jsem tato a myslím, že jsem neprohloupil. Hluk opravdu potlačí výborně. Při chůzi kolem frekventované silnice funguji skvěle, hudbu nic neruší. A naopak, když člověk chce slyšet okolí a nechce vyndavat sluchátka z uší, stačí aktivovat propustnost. Super věc. Zvuk mají parádní. Čistý a výrazné basy. A v uších se ani nehnou. Výdrž baterie je dostačující. I se zapnutým ANC vydrží přehrávat hudbu hodně dlouho. Jediné čemu musím dát minus je kvalita provedení nabíjecího pouzdra. Ta by mohla být lepší. Ale aspoň se dá bezdrátově nabíjet. Za mě tyto sluchátka doporučuji každému kdo chce kvalitní zvuk a dobře fungující ANC.

Prednosti

Kvalitní zvuk, ANC, bezdrátové nabíjení pouzdra, dobrá výdrž baterie, odolnost proti potu a postříkání vodou

Mane

Kvalita provedení nabíjecího pouzdra

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT5506BK Pravá bezdrátová sluchátka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT5506BK Pravá bezdrátová sluchátka

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