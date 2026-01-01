2 godine garancije
TAT6908BK/00
Detaljan, prirodan zvuk
Noise Canceling Pro
Režim za razgovor
Jasniji pozivi u pokretu
Uživajte u više obuhvatajućem doživljaju uz redukovanje buke koje blokira spoljnu buku kako bite slušali bez ometanja. Da bite čuli šta se dešava oko vas, dodirnite slušalicu da biste aktivirali režim budnosti. Možete da podešavate nivoe redukovanja buke ili da uključite redukovanje buke vetra pomoću aplikacije Philips Headphones.
Za razgovore uživo, ove slušalice mogu da vam pomognu da bolje čujete drugu osobu! Samo pritisnite levu slušalicu da biste aktivirali režim za razgovor ili upotrebite aplikaciju Philips Headphones. Mikrofoni za prostorno filtriranje registruju glas osobe ispred vas dok redukovanje buke filtrira ambijentalne zvukove.
Jednostavni test slušanja u aplikaciji Philips Headphones omogućava vam da kreirate lični režim slušanja koji je prilagođen načinu na koji čujete različite frekvencije u svakom uvetu. Zatim pomoću aplikacije možete da doterate prilagođeni profil ili da u svakom trenutku podesite levu i desnu slušalicu odvojeno.
Komentari