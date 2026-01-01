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  • Slušalice koje vole druženje
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  • Slušalice koje vole druženje
  • Slušalice koje vole druženje
  • Slušalice koje vole druženje
  • Slušalice koje vole druženje
  • Slušalice koje vole druženje
  • Slušalice koje vole druženje
  • Slušalice koje vole druženje
  • Slušalice koje vole druženje
  • Slušalice koje vole druženje
  • Slušalice koje vole druženje
  • Slušalice koje vole druženje
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Slušalice koje vole druženje
  • Slušalice koje vole druženje
  • Slušalice koje vole druženje
  • Slušalice koje vole druženje
  • Slušalice koje vole druženje
  • Slušalice koje vole druženje
  • Slušalice koje vole druženje
  • Slušalice koje vole druženje
  • Slušalice koje vole druženje
  • Slušalice koje vole druženje

Potpuno bežične slušalice

TAT6908BK/00

Slušalice koje vole druženje
Uživajte u muzici i podkastima. Idite na ručak. Ove potpuno bežične slušalice sa redukovanjem buke daju odličan zvuk i prilagodljive režime za slušanje koji mogu da vam pomognu da bolje čujete razgovore uživo. Uz to su izuzetno udobne.
Pogledajte sve prednosti

Slušalice koje vole druženje

  • Detaljan, prirodan zvuk

  • Noise Canceling Pro

  • Režim za razgovor

  • Jasniji pozivi u pokretu

Prepustite se uz Noise Canceling Pro

Prepustite se uz Noise Canceling Pro

Uživajte u više obuhvatajućem doživljaju uz redukovanje buke koje blokira spoljnu buku kako bite slušali bez ometanja. Da bite čuli šta se dešava oko vas, dodirnite slušalicu da biste aktivirali režim budnosti. Možete da podešavate nivoe redukovanja buke ili da uključite redukovanje buke vetra pomoću aplikacije Philips Headphones.

Režim za razgovor za ćaskanje uživo

Režim za razgovor za ćaskanje uživo

Za razgovore uživo, ove slušalice mogu da vam pomognu da bolje čujete drugu osobu! Samo pritisnite levu slušalicu da biste aktivirali režim za razgovor ili upotrebite aplikaciju Philips Headphones. Mikrofoni za prostorno filtriranje registruju glas osobe ispred vas dok redukovanje buke filtrira ambijentalne zvukove.

Lični režim Moj sluh. Obavite testiranje slušanja u aplikaciji!

Lični režim Moj sluh. Obavite testiranje slušanja u aplikaciji!

Jednostavni test slušanja u aplikaciji Philips Headphones omogućava vam da kreirate lični režim slušanja koji je prilagođen načinu na koji čujete različite frekvencije u svakom uvetu. Zatim pomoću aplikacije možete da doterate prilagođeni profil ili da u svakom trenutku podesite levu i desnu slušalicu odvojeno.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
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