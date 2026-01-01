Slušalice koje vole druženje

Uživajte u muzici i podkastima. Idite na ručak. Ove potpuno bežične slušalice sa redukovanjem buke daju odličan zvuk i prilagodljive režime za slušanje koji mogu da vam pomognu da bolje čujete razgovore uživo. Uz to su izuzetno udobne.