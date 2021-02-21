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  • Obožavaćete kako zvuče i kako izgledaju
  • Obožavaćete kako zvuče i kako izgledaju
  • Obožavaćete kako zvuče i kako izgledaju
  • Obožavaćete kako zvuče i kako izgledaju
  • Obožavaćete kako zvuče i kako izgledaju
  • Obožavaćete kako zvuče i kako izgledaju
  • Obožavaćete kako zvuče i kako izgledaju
  • Obožavaćete kako zvuče i kako izgledaju
  • Obožavaćete kako zvuče i kako izgledaju
  • Obožavaćete kako zvuče i kako izgledaju
  • Obožavaćete kako zvuče i kako izgledaju
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  • Obožavaćete kako zvuče i kako izgledaju
  • Obožavaćete kako zvuče i kako izgledaju
  • Obožavaćete kako zvuče i kako izgledaju
  • Obožavaćete kako zvuče i kako izgledaju
  • Obožavaćete kako zvuče i kako izgledaju
  • Obožavaćete kako zvuče i kako izgledaju
  • Obožavaćete kako zvuče i kako izgledaju
  • Obožavaćete kako zvuče i kako izgledaju
  • Obožavaćete kako zvuče i kako izgledaju
  • Obožavaćete kako zvuče i kako izgledaju

Obustavljeno

8000 seriesPotpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha

TAT8505BK/00

4.3
| (6) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Obožavaćete kako zvuče i kako izgledaju
Prepustite se bogatom, detaljnom zvuku ili slušajte svet oko sebe. Ove prefinjene, potpuno bežične slušalice imaju aktivno redukovanje buke i Awareness režim, za kontrolu nad onim što slušate. Prefinjeni kružni dizajn ostavlja odličan utisak.
Pogledajte sve prednosti

Obožavaćete kako zvuče i kako izgledaju

  • Drajveri od 13 mm / zatvoreni dizajn

  • Bluetooth®

  • Crna

Hibridno aktivno redukovanje buke. Usredsredite se na ono što želite.

Hibridno aktivno redukovanje buke. Usredsredite se na ono što želite.

Kada neka numera zaslužuje vašu punu pažnju, ove potpuno bežične slušalice omogućavaju vam da se prepustite bez ometanja. Jedan spoljni i jedan unutrašnji mikrofon zajedno filtriraju spoljnu buku. Režim budnosti omogućava vam da vratite spoljne zvukove kada je to potrebno.

Detaljan, prostoran zvuk sa bogatim, snažnim basom

Detaljan, prostoran zvuk sa bogatim, snažnim basom

Savršeno doterani drajveri od 13 mm daju snažni bas i uzbudljivu jasnoću za svaku numeru. Ako izvadite slušalicu, muzika se pauzira. Vratite slušalicu i muzika se nastavlja.

Futrola za punjenje. Do 24 sata reprodukcije.

Futrola za punjenje. Do 24 sata reprodukcije.

Futrola za punjenje može da se puni bežično ili putem USB-C veze. Potpuno napunjena futrola pruža dodatnih 18 sati reprodukcije. Slušalice sa jednim punjenjem daju 6 sati reprodukcije (5 sati uz aktivno redukovanje buke). Punite ih 15 minuta za dodatni sat reporodukcije.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-1679621

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

6

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

21/02/2021

Slovenija

Slovenija

Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti

Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

29/01/2021

Slovenija

Slovenija

Odlična redukcija šumov, super zvok

Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.

Prednosti

Vse

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

26/01/2021

Slovenija

Slovenija

Super zadeva.

Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana