2 godine garancije
Obustavljeno
Drajveri od 13 mm / zatvoreni dizajn
Bluetooth®
Crna
Kada neka numera zaslužuje vašu punu pažnju, ove potpuno bežične slušalice omogućavaju vam da se prepustite bez ometanja. Jedan spoljni i jedan unutrašnji mikrofon zajedno filtriraju spoljnu buku. Režim budnosti omogućava vam da vratite spoljne zvukove kada je to potrebno.
Savršeno doterani drajveri od 13 mm daju snažni bas i uzbudljivu jasnoću za svaku numeru. Ako izvadite slušalicu, muzika se pauzira. Vratite slušalicu i muzika se nastavlja.
Futrola za punjenje može da se puni bežično ili putem USB-C veze. Potpuno napunjena futrola pruža dodatnih 18 sati reprodukcije. Slušalice sa jednim punjenjem daju 6 sati reprodukcije (5 sati uz aktivno redukovanje buke). Punite ih 15 minuta za dodatni sat reporodukcije.
Nagrade
4.3
od 5
6
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Davorin
21/02/2021
Slovenija
Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti
Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Rebeka33
29/01/2021
Slovenija
Odlična redukcija šumov, super zvok
Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.
Prednosti
Vse
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
FranceP
26/01/2021
Slovenija
Super zadeva.
Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke