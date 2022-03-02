2 godine garancije
Obustavljeno
Drajveri od 32 mm / zatvoreni dizajn
Nošenje na ušima
Prozračni jastučići za uši
Kompaktno sklopive
Idealna dužina gajtana pruža Vam slobodu gde ćete staviti audio uređaj.
Neodimijumski akustički drajveri od 32 mm daju čist zvuk i snažan bas.
Ugrađeni mikrofon sa redukovanjem eha održava zvuk jasnim kada želite da pričate.
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
God1980
02/03/2022
България
Verifikovani kupac
Срахотен продукт!
От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!
Prednosti
Лек,удобен и прецизен!
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAUH201BK Слушалки с микрофон
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAUH201BK Слушалки с микрофон
pawlos
23/04/2020
Polska
Philips zaposleni
super stosunek ceny do jakości
[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)
Prednosti
cena, brzmienie, wytrzymałość
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem