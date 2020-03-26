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Obustavljeno

3000 seriesBežične slušalice sa mikrofonom

TAUN102BK/00

4.7
| (18) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Bežična sloboda
Ove kompaktne, moderne Bluetooth slušalice za unutrašnjost uha daju snažan zvuk, uz do 7 sati bežičnog uživanja u muzici. Prenosivo rešenje za praktično korišćenje.
Pogledajte sve prednosti

Snažan zvuk.

Bežična sloboda

  • Drajveri od 6 mm / zatvoreni dizajn

  • Za unutrašnjost uha

  • 7 sati reprodukcije

Udobnost i pasivna izolacija buke

Tehnologija brzog punjenja

Tehnologija brzog punjenja daje brzi naboj napajanja kada se baterija skoro isprazni. Samo 15 minuta punjenja daje 90 minuta reprodukcije.

Magnetni izduženi umeci za uši garantuju uredno i lako odlaganje

Ove slušalice za unutrašnjost uha imaju magnetne izdužene umetke za uši koji na pametan način garantuju uredno i lako odlaganje. Magneti su ugrađeni u zadnju stranu svakog modula za uvo kako bi mogli da se spoje – nema uplitanja niti muke ili nereda. Samo ih spojite zadnjim stranama, uzmite ih zajedno sa ravnim kablom koji se ne upliće i odložite ih u torbu – znate da možete lako da ih uzmete bilo kada.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

18

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
1

26/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Jako dobar zvuk

Koristim ove slušalice već nekih 6 mjeseci svakodnevno za razgovor i slušanje glazbe, jako sam zadovoljan kvalitetom zvuka, sve u svemu moja topla preporuka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 series TAUN102BK Bežične slušalice s mikrofonom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 series TAUN102BK Bežične slušalice s mikrofonom

01/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Много добър продукт

Много удобни, издръжлива батерия. Относително бързо се зареждат. Чудесно съотношение цена - качество.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 series TAUN102BK Безжични слушалки с микрофон

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 series TAUN102BK Безжични слушалки с микрофон

18/04/2021

România

România

Excelent

Foarte bune! Nu sunt scumpe si calitatea sunetului este foarte buna!

Prednosti

sunet bun, bas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 series TAUN102BK Căşti wireless cu microfon

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 series TAUN102BK Căşti wireless cu microfon

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana