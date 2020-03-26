2 godine garancije
Obustavljeno
Drajveri od 6 mm / zatvoreni dizajn
Za unutrašnjost uha
7 sati reprodukcije
Tehnologija brzog punjenja daje brzi naboj napajanja kada se baterija skoro isprazni. Samo 15 minuta punjenja daje 90 minuta reprodukcije.
Ove slušalice za unutrašnjost uha imaju magnetne izdužene umetke za uši koji na pametan način garantuju uredno i lako odlaganje. Magneti su ugrađeni u zadnju stranu svakog modula za uvo kako bi mogli da se spoje – nema uplitanja niti muke ili nereda. Samo ih spojite zadnjim stranama, uzmite ih zajedno sa ravnim kablom koji se ne upliće i odložite ih u torbu – znate da možete lako da ih uzmete bilo kada.
4.7
od 5
18
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
tope
26/03/2020
Hrvatska
Jako dobar zvuk
Koristim ove slušalice već nekih 6 mjeseci svakodnevno za razgovor i slušanje glazbe, jako sam zadovoljan kvalitetom zvuka, sve u svemu moja topla preporuka.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 series TAUN102BK Bežične slušalice s mikrofonom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 series TAUN102BK Bežične slušalice s mikrofonom
Сериозна
01/09/2022
България
Verifikovani kupac
Много добър продукт
Много удобни, издръжлива батерия. Относително бързо се зареждат. Чудесно съотношение цена - качество.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 series TAUN102BK Безжични слушалки с микрофон
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 series TAUN102BK Безжични слушалки с микрофон
Adi.G.
18/04/2021
România
Excelent
Foarte bune! Nu sunt scumpe si calitatea sunetului este foarte buna!
Prednosti
sunet bun, bas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 series TAUN102BK Căşti wireless cu microfon
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 3000 series TAUN102BK Căşti wireless cu microfon