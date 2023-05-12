2 godine garancije
Obustavljeno
Drajveri od 6 mm / zatvoreni dizajn
Bluetooth®
Crna
Dobijate do 3 sata reprodukcije pomoću jednog punjenja. Ako krenete sa potpuno napunjenom futrolom, dobijate dodatnih 9 sati uz nekoliko punjenja. Samo stavite slušalice u futrolu svaki put kada je potrebno da ih dopunite. Kompletno punjenje traje 2 sata.
Možete da uživate u zvuku uz pravu udobnost zahvaljujući bezbednom prianjanju i laganom dizajnu.
Neodimijumski akustički drajveri od 6 mm daju odličan zvuk i snažan bas. Ovalna akustička cev maksimalno povećava pasivnu izolaciju buke. Mono režim vam omogućava da jedno uvo ostavite slobodno, u situacijama kada želite da budete svesni okruženja.
4.6
od 5
28
Komentari
87%
preporučuje ovaj proizvod
Mazda3 vozač
12/05/2023
Hrvatska
Odlican proizvod
Slusalice su stvarno odlicne, malene i lagane. Usi ne bole dok ih nosite, ne izgledaju glomazno ili premaleno, kutija je stvarno lijepa sa mat bojom. Koristio sam slusalica svakoga dana proteklih otp. 3 godine i stvarno imam samo pohvale za ovaj model. Zvuk je odlican i baterija traje dovoljno za par dana jako dugog koristenja (vise sati dmevno). Trenutno trazim novi par posto su moje zavrsile tragicnom smrcu nakon puno koristenja i vise padova s povece visine. Vjeojatno je popravak medu jeftinijima no kutija je takodjer izudarana a mat finis ima ispod sebe sjajnu boju pa su ogrebotine jako ocite.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAUT102BK Bežične slušalice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAUT102BK Bežične slušalice
slon1
06/12/2021
Slovenija
Ta izdelek me je resnično presenetil.
Ta izdelek ima tako dobro resolucijo zvoka kot je še nikoli v življenju s tako glasnostjo nisem doživel
Prednosti
100%
Mane
0%
Ova recenzija je napisana za TAUT102BK Brezžične slušalke
Ova recenzija je napisana za TAUT102BK Brezžične slušalke
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
Dober zvok
Sem uporabnik že dober mesec. Lahko rečem samo pohvale. Všeč so mi, ker imajo res dober zvok v primerjavi z dražjimi izdelki. oblika je tudi zelo ergonomska in lepo sedijo v ušesu tudi med tekom ne padejo ven.
Prednosti
kvaliteten zvok, odlična ergonomija
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAUT102BK Brezžične slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAUT102BK Brezžične slušalke