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Obustavljeno

Bežične slušalice

TAUT102BK/00

4.6
| (28) Komentari | 87% preporučuje ovaj proizvod
Napravljene za vas
Udobno uživajte u zvuku. Ove slušalice za unutrašnjost uha pružaju pravu bežičnu slobodu, a kompaktni dizajn omogućava bezbedno prianjanje. Dobijate do 12 sati reprodukcije uz malu futrolu za punjenje koja lako staje u džep ili torbu.
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Napravljene za vas

  • Drajveri od 6 mm / zatvoreni dizajn

  • Bluetooth®

  • Crna

Dobijate do 12 sati reprodukcije sa futrolom za punjenje

Dobijate do 3 sata reprodukcije pomoću jednog punjenja. Ako krenete sa potpuno napunjenom futrolom, dobijate dodatnih 9 sati uz nekoliko punjenja. Samo stavite slušalice u futrolu svaki put kada je potrebno da ih dopunite. Kompletno punjenje traje 2 sata.

Male dimenzije slušalica.

Možete da uživate u zvuku uz pravu udobnost zahvaljujući bezbednom prianjanju i laganom dizajnu.

Neodimijumski akustički drajveri od 6 mm. Odličan zvuk, snažan bas.

Neodimijumski akustički drajveri od 6 mm daju odličan zvuk i snažan bas. Ovalna akustička cev maksimalno povećava pasivnu izolaciju buke. Mono režim vam omogućava da jedno uvo ostavite slobodno, u situacijama kada želite da budete svesni okruženja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

28

Komentari

87%

preporučuje ovaj proizvod

3

12/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod

Slusalice su stvarno odlicne, malene i lagane. Usi ne bole dok ih nosite, ne izgledaju glomazno ili premaleno, kutija je stvarno lijepa sa mat bojom. Koristio sam slusalica svakoga dana proteklih otp. 3 godine i stvarno imam samo pohvale za ovaj model. Zvuk je odlican i baterija traje dovoljno za par dana jako dugog koristenja (vise sati dmevno). Trenutno trazim novi par posto su moje zavrsile tragicnom smrcu nakon puno koristenja i vise padova s povece visine. Vjeojatno je popravak medu jeftinijima no kutija je takodjer izudarana a mat finis ima ispod sebe sjajnu boju pa su ogrebotine jako ocite.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAUT102BK Bežične slušalice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAUT102BK Bežične slušalice

06/12/2021

Slovenija

Slovenija

Ta izdelek me je resnično presenetil.

Ta izdelek ima tako dobro resolucijo zvoka kot je še nikoli v življenju s tako glasnostjo nisem doživel

Prednosti

100%

Mane

0%

Ova recenzija je napisana za TAUT102BK Brezžične slušalke

Ova recenzija je napisana za TAUT102BK Brezžične slušalke

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

Dober zvok

Sem uporabnik že dober mesec. Lahko rečem samo pohvale. Všeč so mi, ker imajo res dober zvok v primerjavi z dražjimi izdelki. oblika je tudi zelo ergonomska in lepo sedijo v ušesu tudi med tekom ne padejo ven.

Prednosti

kvaliteten zvok, odlična ergonomija

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAUT102BK Brezžične slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAUT102BK Brezžične slušalke

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
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