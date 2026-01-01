Izgled iz prošlosti, zvuk sadašnjice

Možda izgleda kao gramofon vašeg ujaka, ali ovaj model je potpuno u koraku s vremenom zahvaljujući bogatom, toplom zvuku i modernim funkcijama. Sve-u-jednom dizajn savršeno se uklapa na radne stolove i komode, a uz vinil dobijate praktičnost Bluetooth® veze i našu korisnu prateću aplikaciju.