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  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
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  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro

Novo

RetroBluetooth® gramofon

TAV5000/10

The Stevie Pro

Prepustite se muzici uz retro Bluetooth® gramofon sa ugrađenim dvosistemskim zvučnicima. Stevie Pro donosi snažniji, jasniji i prostraniji stereo zvuk pločama koje puštate i numerama koje strimujete.

Pogledajte sve prednosti

The Stevie Pro

  • Retro dizajn, moderan zvuk

  • Gramofon sa 2 brzine

  • Bluetooth® 6.0

  • Dvosistemski bas-refleks zvučnici

Izgled iz prošlosti, zvuk sadašnjice

Možda izgleda kao gramofon vašeg ujaka, ali ovaj model je potpuno u koraku s vremenom zahvaljujući bogatom, toplom zvuku i modernim funkcijama. Sve-u-jednom dizajn savršeno se uklapa na radne stolove i komode, a uz vinil dobijate praktičnost Bluetooth® veze i našu korisnu prateću aplikaciju.

Bogatiji, dublji stereo zvuk. Dvosistemski bas-refleks zvučnici

The Stevie Pro zna kako da napravi dobru atmosferu. Ugrađeni dvosistemski bas-refleks zvučnici ispunjavaju prostor prodornim visokim tonovima, izražajnim srednjim tonovima i dubokim, moćnim basom. Dinamika je precizna, zvučna scena široka, a izlazna snaga dovoljna da ispuni malu prostoriju.

Gramofon sa remenskim pogonom i 2 brzine. Visokokvalitetne komponente

Od retkih primeraka pronađenih među kutijama ploča do vaših najdragocenijih ograničenih izdanja, vinil možete puštati pri 33 1/3 ili 45 rpm na tanjiru od livenog aluminijuma. Aluminijumska ručka sa protivtegom i zamenljiva Audio-Technica igla precizno prate brazde, dok automatsko zaustavljanje sprečava da se ploče vrte nakon završetka reprodukcije.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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  1. Bluetooth® verbalni žig i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Auracast™ verbalni žig i logotipi su zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc.