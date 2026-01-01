2 godine garancije
Novo
TAV5000/10
The Stevie Pro
Prepustite se muzici uz retro Bluetooth® gramofon sa ugrađenim dvosistemskim zvučnicima. Stevie Pro donosi snažniji, jasniji i prostraniji stereo zvuk pločama koje puštate i numerama koje strimujete.
Retro dizajn, moderan zvuk
Gramofon sa 2 brzine
Bluetooth® 6.0
Dvosistemski bas-refleks zvučnici
Možda izgleda kao gramofon vašeg ujaka, ali ovaj model je potpuno u koraku s vremenom zahvaljujući bogatom, toplom zvuku i modernim funkcijama. Sve-u-jednom dizajn savršeno se uklapa na radne stolove i komode, a uz vinil dobijate praktičnost Bluetooth® veze i našu korisnu prateću aplikaciju.
The Stevie Pro zna kako da napravi dobru atmosferu. Ugrađeni dvosistemski bas-refleks zvučnici ispunjavaju prostor prodornim visokim tonovima, izražajnim srednjim tonovima i dubokim, moćnim basom. Dinamika je precizna, zvučna scena široka, a izlazna snaga dovoljna da ispuni malu prostoriju.
Od retkih primeraka pronađenih među kutijama ploča do vaših najdragocenijih ograničenih izdanja, vinil možete puštati pri 33 1/3 ili 45 rpm na tanjiru od livenog aluminijuma. Aluminijumska ručka sa protivtegom i zamenljiva Audio-Technica igla precizno prate brazde, dok automatsko zaustavljanje sprečava da se ploče vrte nakon završetka reprodukcije.
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