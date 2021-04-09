Obustavljeno
Moderni retro
Reprodukujte onako kako želite. Ovaj Bluetooth zvučnik daje prenosivi zvuk u retro pakovanju. Pruža 10 sati reprodukcije, jasan zvuk i AUX ulaz za povezivanje bilo kojeg izvora. Autentični detalji od drveta i mesinga iz pedesetih godina prošlog veka dodaju bezvremenu magiju dizajnu.
Bluetooth®
Izlazna snaga od 4 W
10 sati reprodukcije
Ovaj Bluetooth zvučnik retro dizajna izgleda kao da je izašao pravo iz pedesetih godina prošlog veka. Retro drveno kućište. Točkić za kontrolu jačine zvuka i mrežica zvučnika u nijansi mesinga. Detalji iz doba kada je džez bio svež, a rokenrol je bio u začetku.
Baterija pruža 10 sati reprodukcije kada je potpuno napunjena. Punjenje traje približno 4 sata i lako se obavlja pomoću priloženog mikro USB kabla. Jednostavnim pritiskom na Bluetooth dugme ovaj zvučnik je spreman za uparivanje sa Bluetooth uređajem.
Od klasične do elektronske muzike. Samo zato što zvučnik ima džez izgled ne znači da je dobar samo za slušanje džeza. Šta god da slušate, drajver od 1,75" punog opsega daje oštar i jasan zvuk. Pasivni radijator pojačava bas i dodaje prijatnu dubinu niskim tonovima.
5.0
od 5
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Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
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09/04/2021
Česká republika
Doporučuji
Kompaktní, stylový reproduktor, kvalitní zvuk. Doporučuji
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Datum upotrebe 2020-04-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Datum upotrebe 2020-04-09