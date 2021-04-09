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  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

Bežični zvučnik

TAVS300/00

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Moderni retro

Reprodukujte onako kako želite. Ovaj Bluetooth zvučnik daje prenosivi zvuk u retro pakovanju. Pruža 10 sati reprodukcije, jasan zvuk i AUX ulaz za povezivanje bilo kojeg izvora. Autentični detalji od drveta i mesinga iz pedesetih godina prošlog veka dodaju bezvremenu magiju dizajnu.

Pogledajte sve prednosti

Moderni retro

  • Bluetooth®

  • Izlazna snaga od 4 W

  • 10 sati reprodukcije

Retro drveno kućište. Detalji iz 50-ih godina

Ovaj Bluetooth zvučnik retro dizajna izgleda kao da je izašao pravo iz pedesetih godina prošlog veka. Retro drveno kućište. Točkić za kontrolu jačine zvuka i mrežica zvučnika u nijansi mesinga. Detalji iz doba kada je džez bio svež, a rokenrol je bio u začetku.

10 sati reprodukcije

Baterija pruža 10 sati reprodukcije kada je potpuno napunjena. Punjenje traje približno 4 sata i lako se obavlja pomoću priloženog mikro USB kabla. Jednostavnim pritiskom na Bluetooth dugme ovaj zvučnik je spreman za uparivanje sa Bluetooth uređajem.

Jasan i detaljan zvuk. Drajver od 1,75" punog opsega.

Od klasične do elektronske muzike. Samo zato što zvučnik ima džez izgled ne znači da je dobar samo za slušanje džeza. Šta god da slušate, drajver od 1,75" punog opsega daje oštar i jasan zvuk. Pasivni radijator pojačava bas i dodaje prijatnu dubinu niskim tonovima.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

09/04/2021

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Kompaktní, stylový reproduktor, kvalitní zvuk. Doporučuji

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAVS300 Bezdrátový reproduktor

Datum upotrebe 2020-04-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAVS300 Bezdrátový reproduktor

Datum upotrebe 2020-04-09

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