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  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
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Obustavljeno

Bežični zvučnik

TAVS500/00

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Sav taj džez

Izgled koji vam pruža osećaj topline. Zvuk koji vas tera da se pomerate. Ovaj veliki retro Bluetooth zvučnik pruža 10 sati reprodukcije, snažan bas i AUX ulaz za povezivanje bilo kojeg izvora. Autentični detalji iz pedesetih godina prošlog veka dodaju bezvremenu magiju dizajnu.

Pogledajte sve prednosti

Sav taj džez

  • Bluetooth®

  • Izlazna snaga od 10 W

  • 10 sati reprodukcije

Retro drveno kućište. Detalji iz 50-ih godina

Ovaj Bluetooth zvučnik retro dizajna izgleda kao da je izašao pravo iz pedesetih godina prošlog veka. Retro drveno kućište. Točkić za kontrolu jačine zvuka i mrežica zvučnika u nijansi mesinga. Detalji iz doba kada je džez bio svež, a rokenrol je bio u začetku.

10 sati reprodukcije

Baterija pruža 10 sati reprodukcije kada je potpuno napunjena. Punjenje traje približno 4 sata i lako se obavlja pomoću priloženog mikro USB kabla. Jednostavnim pritiskom na Bluetooth dugme ovaj zvučnik je spreman za uparivanje sa Bluetooth uređajem.

Jasan i detaljan zvuk. Drajver od 3" punog opsega.

Od hip-hopa do elektronske muzike. Samo zato što ovaj zvučnik ima džez izgled ne znači da reprodukuje samo džez. Šta god da slušate, drajver punog opsega od 3" daje jasan i detaljan zvuk. Bass-reflex otvor dodaje niske tonove, pa dobijate zaokružen i snažan bas.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

24/03/2020

Polska

Polska

Polecam!

No tylko popatrz na ten produkt - rewelacja! Obudowa retro wygląda bardzo przekonująco. Dźwięk na odpowiednim poziomie. Super spisuje się na tarasie podczas wspólnego grillowania:).

Prednosti

Super wygląd i dźwięk

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAVS500 Głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2019-11-24

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAVS500 Głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2019-11-24

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