Obustavljeno
Sav taj džez
Izgled koji vam pruža osećaj topline. Zvuk koji vas tera da se pomerate. Ovaj veliki retro Bluetooth zvučnik pruža 10 sati reprodukcije, snažan bas i AUX ulaz za povezivanje bilo kojeg izvora. Autentični detalji iz pedesetih godina prošlog veka dodaju bezvremenu magiju dizajnu.
Bluetooth®
Izlazna snaga od 10 W
10 sati reprodukcije
Ovaj Bluetooth zvučnik retro dizajna izgleda kao da je izašao pravo iz pedesetih godina prošlog veka. Retro drveno kućište. Točkić za kontrolu jačine zvuka i mrežica zvučnika u nijansi mesinga. Detalji iz doba kada je džez bio svež, a rokenrol je bio u začetku.
Baterija pruža 10 sati reprodukcije kada je potpuno napunjena. Punjenje traje približno 4 sata i lako se obavlja pomoću priloženog mikro USB kabla. Jednostavnim pritiskom na Bluetooth dugme ovaj zvučnik je spreman za uparivanje sa Bluetooth uređajem.
Od hip-hopa do elektronske muzike. Samo zato što ovaj zvučnik ima džez izgled ne znači da reprodukuje samo džez. Šta god da slušate, drajver punog opsega od 3" daje jasan i detaljan zvuk. Bass-reflex otvor dodaje niske tonove, pa dobijate zaokružen i snažan bas.
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Robsson
24/03/2020
Polska
Polecam!
No tylko popatrz na ten produkt - rewelacja! Obudowa retro wygląda bardzo przekonująco. Dźwięk na odpowiednim poziomie. Super spisuje się na tarasie podczas wspólnego grillowania:).
Prednosti
Super wygląd i dźwięk
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAVS500 Głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2019-11-24
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAVS500 Głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2019-11-24