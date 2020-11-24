Obustavljeno
TAW6205/10
Sve što slušate. U bilo kojoj prostoriji.
Ovaj bežični zvučnik je odličan samostalno, a još bolji „u društvu“. Povežite ga sa televizorom ili drugim zvučnicima za odličan zvuk u više prostorija. Uparite ga za stereo. Ili poboljšajte Ambilight efekat Philips televizora tako što ćete pridružiti i zvučnik.
Wi-Fi. Višesobni audio sistem
DTS Play-Fi kompatibilnost
Povezuje se s glasovnim asistentima
Ugrađeni LED
Bez obzira na to da li strimujete direktno iz usluge Spotify ili pristupate albumima visokog kvaliteta u usluzi Tidal pomoću aplikacije Play-Fi, ovaj zvučnik strimuje sve. Od plejlisti za zabavu u prostoru za opuštanje do potkasta u kancelariji, sve što volite zvučaće bogatije, dublje i jasnije.
2.4
od 5
5
Komentari
24/11/2020
Polska
Głośnik
Dobrze grający głośnik posiadający wiele funkcji dodatkowych .polecam
Prednosti
Funkcje
Mane
Brak
Ova recenzija je napisana za TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Datum upotrebe 2019-10-24
Ova recenzija je napisana za TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Datum upotrebe 2019-10-24
zoltinho
16/05/2022
Česká republika
Doporučuji, ale jak pro koho, viz mínusy
Reprák lze koupit samostatně, ale doporučuji koupit rovnou 2. Lze je spojit do stereo sestavy přes aplikaci Philips. Zvuk včetně basů je dostačující v cenové hladině odpovídající. Fajnšmekři sáhnou po dražších produktech. Když je repro vypnutý, vydává teplo, dioda svítí - měřil jsem chytrou zásuvkou a bene zanedbatelné množství energie. Více viz výhody/nevýhody. 1* ubírám za první 3 zmiňované nevýhody.
Prednosti
Design je perfektní, Ambilight v několika režimech, zvuk včetně basů, dá se připojit přes wifi i bluetooth, připojení k wifi je rychlé
Mane
Když jsou vyplé tak v tichu při blíkém poslechu "šumí" a někomu může vadit. I k dnešku 05/2022 se stane, že ambilight začne jasně bíle svítit a nedá se vypnout jinak, než vypnutím/zapnutím přes zásuuvku (vše ostatní funguje, jak má). Poslední nevýhoda je, že bez koupi správného soundbaru si tyto repráky nedáte do kombinace vícekanálového zvuku (5.1), k tomu je potřeba ten soundbar, který to bude řídit. Nevýhoda bokem: pro někoho může být problém to doma na wifi rozchodit - není to nevýhoda produktu, ale vaše, nechte si poradit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor
Datum upotrebe 2022-01-16
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor
Datum upotrebe 2022-01-16
WLRS
03/07/2022
Slovensko
Hrozny zvuk
Nie som ziadny hudobny fajnsmeker ani znalec, ale za mna zvuk otrasny, reproduktor ma extremne silne basy a vlastne sa to neda nijak zmenit, ani v aplikacii, ani pri pocuvani z Philips TV. Konektivita obcas na par sekund vypadava. Prehravanie z media servra funguje az po komplikovanom manualnom naistalovani specialnej aktualizacie, na toto nema sancu bezny uzivatel prist.
Ova recenzija je napisana za TAW6205 Bezdrôtový domáci reproduktor
Datum upotrebe 2022-06-03
Ova recenzija je napisana za TAW6205 Bezdrôtový domáci reproduktor
Datum upotrebe 2022-06-03