Obustavljeno
TAW6505/10
Moćniji zvuk. u bilo kojoj prostoriji.
Ovaj moćni bežični zvučnik pruža 80 W bogatog zvuka – samostalno ili kao deo višesobnog audio sistema. Dobijate stereo zvuk prepun detalja, savršenu sinhronizaciju i jednostavnu kontrolu, bez obzira na to da li uspostavljate vezu sa televizorom ili drugim zvučnicima.
Wi-Fi. Višesobni audio sistem
DTS Play-Fi kompatibilnost
Povezuje se s glasovnim asistentima
Ugrađeni LED
Ovaj bežični zvučnik ima podršku za DTS Play-Fi, pa lako možete da ga povežete sa drugim Play-Fi zvučnicima za zvuk u više prostorija. Ako vaš soundbar zvučnik podržava Play-Fi Surround, ovaj zvučnik možete da dodate u True Surround konfiguraciju za filmsko veče.
Kombinacija dva niskotonca, dva pasivna radijatora i dva visokotonca daje zvuk koji ispunjava prostoriju sa snažnim basom i kristalno jasnim visokim tonovima. Wi-Fi strimovanje pruža signal najvišeg kvaliteta i garantuje savršenu sinhronizaciju zvuka između zvučnika ili prostorija.
Zatražite od uređaja koji podržava Alexa-u ili bilo kojeg zvučnika koji podržava Google Assistant da reprodukuje muziku preko zvučnika. Pojačajte muziku za žurku. Stišajte muziku kasno uveče. Pretražite najnovije vesti. Sve to bez davanja komandi rukom.
3.5
od 5
14
Komentari
Nikiica R
29/08/2024
Slovenija
Super zvok za spalnico
Zvočnik igra super, postavljenega imava v spalnici na polici pa še lučke gorijo da ni čista tema. Povezan je na wi-fi in ga upravljava s Play-Fi aplikacijo, ker poslušava radio postaje iz celega sveta.
Prednosti
kvaliteta zvoka in izdelava
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Datum upotrebe 2024-04-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Datum upotrebe 2024-04-29
Zebra54321
29/08/2024
Slovenija
vrhunski zvok za dnevno sobo
zvočnik uporabljam za dnevno poslušanje glasbe. Odlično deluje, po posodobitvah se poveže z vsemi viri. Tudi ambilight lepo dopolni prostor ob gledanju TVja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Datum upotrebe 2024-04-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Datum upotrebe 2024-04-29
Jacek Janusz
31/01/2024
Polska
polecam
Bardzo ładne głębokie brzmienie, w tym przyjemne basy. Elegancko i fajnie wygląda, diody można regulować zmieniając efekt świetlny np. na stałe oświetlenie w kilku wybranych kolorach. Bezproblemowo łączy się z telewizorem Philips OLED i współpracuje z sounbarem. Dobrze współpracuje z iPadem. Zniechęcony opiniami (że za dużo basów) kupiłem droższy głośnik PLay-Fi innego producenta jednak nie dał się sparować z nowym sprzętem Philips. Wymieniłem na o połowę tańszy TAW6505 i jestem bardzo zadowolony.
Prednosti
moc, jakość wykonania, jakość dżwięku, wygląd, ambilight
Mane
brak equalizera
Ova recenzija je napisana za TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Datum upotrebe 2023-12-31
Ova recenzija je napisana za TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Datum upotrebe 2023-12-31