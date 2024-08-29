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Obustavljeno

Bežični kućni zvučnik

TAW6505/10

3.5

| (14) Komentari

Moćniji zvuk. u bilo kojoj prostoriji.

Ovaj moćni bežični zvučnik pruža 80 W bogatog zvuka – samostalno ili kao deo višesobnog audio sistema. Dobijate stereo zvuk prepun detalja, savršenu sinhronizaciju i jednostavnu kontrolu, bez obzira na to da li uspostavljate vezu sa televizorom ili drugim zvučnicima.

Pogledajte sve prednosti

Moćniji zvuk. u bilo kojoj prostoriji.

  • Wi-Fi. Višesobni audio sistem

  • DTS Play-Fi kompatibilnost

  • Povezuje se s glasovnim asistentima

  • Ugrađeni LED

DTS Play-Fi. Višesobni audio sistem sa zvukom visokog kvaliteta

DTS Play-Fi. Višesobni audio sistem sa zvukom visokog kvaliteta

Ovaj bežični zvučnik ima podršku za DTS Play-Fi, pa lako možete da ga povežete sa drugim Play-Fi zvučnicima za zvuk u više prostorija. Ako vaš soundbar zvučnik podržava Play-Fi Surround, ovaj zvučnik možete da dodate u True Surround konfiguraciju za filmsko veče.

Bogat zvuk u svakoj prostoriji. Savršena sinhronizacija između prostorija.

Kombinacija dva niskotonca, dva pasivna radijatora i dva visokotonca daje zvuk koji ispunjava prostoriju sa snažnim basom i kristalno jasnim visokim tonovima. Wi-Fi strimovanje pruža signal najvišeg kvaliteta i garantuje savršenu sinhronizaciju zvuka između zvučnika ili prostorija.

Pojačava zvuk zvučnika pametnog asistenta

Zatražite od uređaja koji podržava Alexa-u ili bilo kojeg zvučnika koji podržava Google Assistant da reprodukuje muziku preko zvučnika. Pojačajte muziku za žurku. Stišajte muziku kasno uveče. Pretražite najnovije vesti. Sve to bez davanja komandi rukom.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.5

od 5

14

Komentari

29/08/2024

Slovenija

Slovenija

Super zvok za spalnico

Zvočnik igra super, postavljenega imava v spalnici na polici pa še lučke gorijo da ni čista tema. Povezan je na wi-fi in ga upravljava s Play-Fi aplikacijo, ker poslušava radio postaje iz celega sveta.

Prednosti

kvaliteta zvoka in izdelava

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Datum upotrebe 2024-04-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Datum upotrebe 2024-04-29

29/08/2024

Slovenija

Slovenija

vrhunski zvok za dnevno sobo

zvočnik uporabljam za dnevno poslušanje glasbe. Odlično deluje, po posodobitvah se poveže z vsemi viri. Tudi ambilight lepo dopolni prostor ob gledanju TVja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Datum upotrebe 2024-04-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Datum upotrebe 2024-04-29

31/01/2024

Polska

Polska

polecam

Bardzo ładne głębokie brzmienie, w tym przyjemne basy. Elegancko i fajnie wygląda, diody można regulować zmieniając efekt świetlny np. na stałe oświetlenie w kilku wybranych kolorach. Bezproblemowo łączy się z telewizorem Philips OLED i współpracuje z sounbarem. Dobrze współpracuje z iPadem. Zniechęcony opiniami (że za dużo basów) kupiłem droższy głośnik PLay-Fi innego producenta jednak nie dał się sparować z nowym sprzętem Philips. Wymieniłem na o połowę tańszy TAW6505 i jestem bardzo zadowolony.

Prednosti

moc, jakość wykonania, jakość dżwięku, wygląd, ambilight

Mane

brak equalizera

Ova recenzija je napisana za TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Datum upotrebe 2023-12-31

Ova recenzija je napisana za TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Datum upotrebe 2023-12-31

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