2 godine garancije
Obustavljeno
Micro Pure
Ovaj napredni prečišćivač vode dolazi sa nekoliko QuickFit adaptera napravljenih po meri, kako bi vam pomogli da lako i jednostavno instalirate prečišćivač na svoju česmu. Pravi smisao i jednostavnost.
Napredni Quick Twist mehanizam za zamenu filtera čini da zamena filtera bude brza, laka i bezbedna, što donosi smisao i jednostavnost u prečišćivač vode.
Dizajniran da radi bez struje pružajući maksimalne performanse. Podstiče održivost.
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Geodator
12/10/2017
Česká republika
Výborná účinnost filtrace
filtr skvěle filtroval všechny pachy a příchuti kohoutkové pitné vody, škoda jen, že ho přestali vyrábět.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za WP3811 Čistička vody na kohoutek
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za WP3811 Čistička vody na kohoutek