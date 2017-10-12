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  • Jednostavno do čiste vode
  • Jednostavno do čiste vode
  • Jednostavno do čiste vode
  • Jednostavno do čiste vode
  • Jednostavno do čiste vode
  • Jednostavno do čiste vode
  • Jednostavno do čiste vode
  • Jednostavno do čiste vode
  • Jednostavno do čiste vode
  • Jednostavno do čiste vode
  • Jednostavno do čiste vode
  • Jednostavno do čiste vode
  • Jednostavno do čiste vode
  • Jednostavno do čiste vode
  • Jednostavno do čiste vode
  • Jednostavno do čiste vode
  • Jednostavno do čiste vode
  • Jednostavno do čiste vode
  • Jednostavno do čiste vode
  • Jednostavno do čiste vode
  • Jednostavno do čiste vode
  • Jednostavno do čiste vode
  • Jednostavno do čiste vode
  • Jednostavno do čiste vode

Obustavljeno

Prečišćivač vode iz slavine

WP3811

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod
Jednostavno do čiste vode
Kompaktni prečišćivač vode koji se lako montira, pruža čistu vodu tako što uklanja bakterije, štetna organska jedinjenja i hlor dok ostavlja sve korisne minerale u vodi zahvaljujući Micro Pure filteru.
Pogledajte sve prednosti

uz Micro Pure filter

Jednostavno do čiste vode

  • Micro Pure

Quick Fit adapteri za brzo i lako montiranje na vašu česmu

Ovaj napredni prečišćivač vode dolazi sa nekoliko QuickFit adaptera napravljenih po meri, kako bi vam pomogli da lako i jednostavno instalirate prečišćivač na svoju česmu. Pravi smisao i jednostavnost.

Napredni Quick Twist mehanizam za laku zamenu filtera

Napredni Quick Twist mehanizam za zamenu filtera čini da zamena filtera bude brza, laka i bezbedna, što donosi smisao i jednostavnost u prečišćivač vode.

Maksimalne performanse bez potrebe za električnom energijom

Dizajniran da radi bez struje pružajući maksimalne performanse. Podstiče održivost.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

12/10/2017

Česká republika

Česká republika

Výborná účinnost filtrace

filtr skvěle filtroval všechny pachy a příchuti kohoutkové pitné vody, škoda jen, že ho přestali vyrábět.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za WP3811 Čistička vody na kohoutek

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za WP3811 Čistička vody na kohoutek

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