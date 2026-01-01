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WP3911
Jednostavno do čiste vode
Napredni sistem za filtriranje koji pruža čistu vodu tako što uklanja bakterije, štetna organska jedinjenja i hlor, dok ostavlja sve korisne minerale u vodi.
Micro Pure
Micro Pure je sistem za višestruko filtriranje koji uklanja sve bakterije, nečistoće i neprijatne mirise i daje čistu, bezbednu i ukusnu pijaću vodu. Sastoji se od membrane od šupljih vlakana napredne izrade, koja sadrži više od 520 milijardi mikro pora i efikasno uklanja 99,99% svih bakterija i granuliranog aktivnog ugljenika koji uklanja neprijatni hlor, ukuse i mirise. Filter istovremeno čuva sve korisne minerale iz pijaće vode koji su neophodni za ljudsko zdravlje.
Napredni Quick Twist mehanizam za zamenu filtera čini da zamena filtera bude brza, laka i bezbedna, što donosi smisao i jednostavnost u prečišćivač vode.
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