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Obustavljeno

Rezervni filter za prečišćivač vode na slavini

WP3911

Jednostavno do čiste vode

Napredni sistem za filtriranje koji pruža čistu vodu tako što uklanja bakterije, štetna organska jedinjenja i hlor, dok ostavlja sve korisne minerale u vodi.

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Micro Pure filter

Jednostavno do čiste vode

  • Micro Pure

Uklanja sve bakterije, štetna organska jedinjenja i hlor

Micro Pure je sistem za višestruko filtriranje koji uklanja sve bakterije, nečistoće i neprijatne mirise i daje čistu, bezbednu i ukusnu pijaću vodu. Sastoji se od membrane od šupljih vlakana napredne izrade, koja sadrži više od 520 milijardi mikro pora i efikasno uklanja 99,99% svih bakterija i granuliranog aktivnog ugljenika koji uklanja neprijatni hlor, ukuse i mirise. Filter istovremeno čuva sve korisne minerale iz pijaće vode koji su neophodni za ljudsko zdravlje.

Napredni Quick Twist mehanizam za laku zamenu filtera

Napredni Quick Twist mehanizam za zamenu filtera čini da zamena filtera bude brza, laka i bezbedna, što donosi smisao i jednostavnost u prečišćivač vode.

Tehničke specifikacije

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