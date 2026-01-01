Uklanja sve bakterije, štetna organska jedinjenja i hlor

Micro Pure je sistem za višestruko filtriranje koji uklanja sve bakterije, nečistoće i neprijatne mirise i daje čistu, bezbednu i ukusnu pijaću vodu. Sastoji se od membrane od šupljih vlakana napredne izrade, koja sadrži više od 520 milijardi mikro pora i efikasno uklanja 99,99% svih bakterija i granuliranog aktivnog ugljenika koji uklanja neprijatni hlor, ukuse i mirise. Filter istovremeno čuva sve korisne minerale iz pijaće vode koji su neophodni za ljudsko zdravlje.