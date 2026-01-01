2 godine garancije
Obustavljeno
WP3961
Pure Taste
Pure Taste filter uklanja neprijatni hlor, loše ukuse i mirise, kao i značajnu količinu sedimenta iz vode na slavini, pa garantuje čistiju vodu boljeg ukusa za piće, kuvanje i pranje voća i povrća. Pored toga, aktivni ugljenik sa slojem srebra sprečava razvoj bakterija u filteru, što vam pruža još bezbedniju vodu.
Ovaj kompaktni prečišćivač vode ima maksimalnu brzinu protoka od 2 litra u minuti, što gotovo ne utiče na normalan protok vode. Jednostavnim okretanjem poluge za izbor vode, možete se odlučiti za mlaz ili raspršeni mlaz nefiltrirane vode, ili za raspršeni mlaz filtrirane vode.
Napredni Quick Twist mehanizam za zamenu filtera čini da zamena filtera bude brza, laka i bezbedna, što donosi smisao i jednostavnost u prečišćivač vode.
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