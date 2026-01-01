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  • Jednostavno do ukusnije vode
  • Jednostavno do ukusnije vode
  • Jednostavno do ukusnije vode
  • Jednostavno do ukusnije vode
  • Jednostavno do ukusnije vode
  • Jednostavno do ukusnije vode
  • Jednostavno do ukusnije vode
  • Jednostavno do ukusnije vode

Obustavljeno

Rezervni filter za prečišćivač vode na slavini

WP3961

Jednostavno do ukusnije vode
Poboljšava ukus vode za piće i kuvanje tako što uklanja hlor i druge nečistoće zahvaljujući sistemu sa aktivnim ugljenikom i slojem srebra.
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Pure Taste filter

Jednostavno do ukusnije vode

  • Pure Taste

Pure Taste filter za čistiju vodu boljeg ukusa

Pure Taste filter uklanja neprijatni hlor, loše ukuse i mirise, kao i značajnu količinu sedimenta iz vode na slavini, pa garantuje čistiju vodu boljeg ukusa za piće, kuvanje i pranje voća i povrća. Pored toga, aktivni ugljenik sa slojem srebra sprečava razvoj bakterija u filteru, što vam pruža još bezbedniju vodu.

Jak mlaz, maksimalno 2 litra u minuti

Ovaj kompaktni prečišćivač vode ima maksimalnu brzinu protoka od 2 litra u minuti, što gotovo ne utiče na normalan protok vode. Jednostavnim okretanjem poluge za izbor vode, možete se odlučiti za mlaz ili raspršeni mlaz nefiltrirane vode, ili za raspršeni mlaz filtrirane vode.

Napredni Quick Twist mehanizam za laku zamenu filtera

Napredni Quick Twist mehanizam za zamenu filtera čini da zamena filtera bude brza, laka i bezbedna, što donosi smisao i jednostavnost u prečišćivač vode.

Tehničke specifikacije

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