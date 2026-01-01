Pure Taste filter za čistiju vodu boljeg ukusa

Pure Taste filter uklanja neprijatni hlor, loše ukuse i mirise, kao i značajnu količinu sedimenta iz vode na slavini, pa garantuje čistiju vodu boljeg ukusa za piće, kuvanje i pranje voća i povrća. Pored toga, aktivni ugljenik sa slojem srebra sprečava razvoj bakterija u filteru, što vam pruža još bezbedniju vodu.