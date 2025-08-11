2 godine garancije
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
PowerCut sečiva
Mokro i suvo brijanje
Sistem za brijanje sa zaštitom od korozije
4D Flex glave
27 samooštrećih sečiva dosledno podrezuju svaku dlačicu neposredno uz kožu, za gladak, ravnomeran rezultat svaki put. Naša samooštreća sečiva ostaju kao nova 2 godine.
Odaberite praktično suvo brijanje ili dodajte omiljenu penu ili gel za osvežavajuće mokro brijanje, čak i pod tušem.
Plutajuće glave pomeraju se u četiri smera kako bi održale ravnomeran kontakt sa kožom, uz zaštitu od malih i velikih posekotina.
4.6
od 5
618
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Lakerboy
11/08/2025
Hrvatska
Vrhunske perfomanse.
Kvalitet aparata je daleko iznad cijene.Jedini nedostatak za pojedine korisnike moze biti nedostatak trimera,ali sve ostale karakteristike su izvanredne.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
EugenP
08/02/2023
Hrvatska
Odličan
Za svoju cijenu odličan i dugotrajan u uporabi....
Prednosti
Ok
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
Ada973
17/12/2022
Hrvatska
Philips
Odličan uređaj. Imam ga već 2 godine. Prezadovoljan.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000