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  • Prijatno i glatko brijanje
  • Prijatno i glatko brijanje
  • Prijatno i glatko brijanje
  • Prijatno i glatko brijanje
  • Prijatno i glatko brijanje
  • Prijatno i glatko brijanje
  • Prijatno i glatko brijanje
  • Prijatno i glatko brijanje
  • Prijatno i glatko brijanje
  • Prijatno i glatko brijanje
  • Prijatno i glatko brijanje
  • Prijatno i glatko brijanje
  • Prijatno i glatko brijanje
  • Prijatno i glatko brijanje
  • Prijatno i glatko brijanje
  • Prijatno i glatko brijanje
  • Prijatno i glatko brijanje
  • Prijatno i glatko brijanje

2 + 1 produžena garancija

Shaver 3000X SeriesElektrični aparat za mokro i suvo brijanje

X3003/00

4.6
| (618) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod
Prijatno i glatko brijanje
Električni aparat za mokro i suvo brijanje serije Philips Shaver 3000X je odlično rešenje za prijatno i glatko brijanje po pristupačnoj ceni. Njegovih 27 samooštrećih PowerCut sečiva, opcije za mokro i suvo brijanje i iskačući trimer čine ga pouzdanim i jednostavnim za korišćenje.
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Sa tehnologijom SkinProtect

Prijatno i glatko brijanje

  • PowerCut sečiva

  • Mokro i suvo brijanje

  • Sistem za brijanje sa zaštitom od korozije

  • 4D Flex glave

PowerCut sečiva za dosledno glatko brijanje

PowerCut sečiva za dosledno glatko brijanje

27 samooštrećih sečiva dosledno podrezuju svaku dlačicu neposredno uz kožu, za gladak, ravnomeran rezultat svaki put. Naša samooštreća sečiva ostaju kao nova 2 godine.

Mokro ili suvo brijanje nad lavaboom ili pod tušem

Mokro ili suvo brijanje nad lavaboom ili pod tušem

Odaberite praktično suvo brijanje ili dodajte omiljenu penu ili gel za osvežavajuće mokro brijanje, čak i pod tušem.

4D Flex glave prilagođavaju se vašem licu radi ugodnog brijanja

4D Flex glave prilagođavaju se vašem licu radi ugodnog brijanja

Plutajuće glave pomeraju se u četiri smera kako bi održale ravnomeran kontakt sa kožom, uz zaštitu od malih i velikih posekotina.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

618

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

11/08/2025

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunske perfomanse.

Kvalitet aparata je daleko iznad cijene.Jedini nedostatak za pojedine korisnike moze biti nedostatak trimera,ali sve ostale karakteristike su izvanredne.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

08/02/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Za svoju cijenu odličan i dugotrajan u uporabi....

Prednosti

Ok

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

17/12/2022

Hrvatska

Hrvatska

Philips

Odličan uređaj. Imam ga već 2 godine. Prezadovoljan.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

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