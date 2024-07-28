2 godine garancije
Obustavljeno
Prostrana, prirodna zvučna slika
Veoma lagane i udobne
Vrhunska izrada kožni i metalni delovi
Odvojivi kabl od 3 m
Slušalice Philips Fidelio X3 imaju dvoslojno kućište koje smanjuje rezonancu i vibracije. Neodimijumski drajveri napravljeni su tako da se naginju za 15 stepeni, pa se prilagođavaju prirodnoj geometriji uha, za optimalnu preciznost pri visokim frekvencijama. Rezultat: besprekorne performanse, uz izvanredne detalje.
Ove slušalice koje se nose preko ušiju nisu napravljene samo da zvuče spektakularno, već i da pružaju izvanredan osećaj pri nošenju. Lagana, mekana unutrašnja traka za glavu podešava se na savršenu dužinu. Spoljna traka za glavu dodaje ohrabrujuću težinu, dok udobno ležanje jastučića od v eoma lagane memorijske pene daje savršenu izolaciju. Idealno rešenje za dugačke sesije slušanja.
Kućište otvorenog dizajna presvučena je akustički neutralnom Kvadrat tkaninom za zvučnike. Vazduh može slobodno da prolazi kroz tkaninu, čime se eliminiše nagomilavanje vazdušnog pritiska iza membrane i stvara obuhvatajući, prostoran zvuk.
Nagrade
4.8
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Volodymyr69
28/07/2024
Україна
Verifikovani kupac
Super
Super super super sound Super super super quality!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3
Krisu628
25/11/2020
Polska
Super dzwięk
Wygodne, dobrze leżace słuchawki, czysty dzwięk, polecam każdemu kto wymaga dobrej jakosci.
Prednosti
Czyste wysokie tony, Niskie tony jak na słuchawki bardzo dobre, Wykonanie premium
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
An tos
22/04/2020
Polska
Kablowe to podstawa
Jako fan słuchawek na kablu , musze pochwalić produkt za wygodę noszenia , fajne jest to podwójne podtrzymanie na glowie , dobrze siedza na uchu !
Prednosti
Komfort
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3