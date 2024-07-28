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  • Koncertna dvorana samo za vaše uši
  • Koncertna dvorana samo za vaše uši
  • Koncertna dvorana samo za vaše uši
  • Koncertna dvorana samo za vaše uši
  • Koncertna dvorana samo za vaše uši
  • Koncertna dvorana samo za vaše uši
  • Koncertna dvorana samo za vaše uši
  • Koncertna dvorana samo za vaše uši
  • Koncertna dvorana samo za vaše uši
  • Koncertna dvorana samo za vaše uši
  • Koncertna dvorana samo za vaše uši
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  • Koncertna dvorana samo za vaše uši
  • Koncertna dvorana samo za vaše uši
  • Koncertna dvorana samo za vaše uši
  • Koncertna dvorana samo za vaše uši
  • Koncertna dvorana samo za vaše uši
  • Koncertna dvorana samo za vaše uši
  • Koncertna dvorana samo za vaše uši
  • Koncertna dvorana samo za vaše uši
  • Koncertna dvorana samo za vaše uši
  • Koncertna dvorana samo za vaše uši

Obustavljeno

FidelioX3 žične slušalice otvorenog dizajna

X3/00

4.8
| (4) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Koncertna dvorana samo za vaše uši
Čujete sve, od udaha pevača do prstiju koji prelaze preko vrata gitare, ove audiofilske slušalice otvorenog dizajna kombinuju izvanrednu udobnost i besprekoran zvuk. Otkrijte nove detalje svaki put kada ih stavite.
Pogledajte sve prednosti

Dizajnirane za audiofile

Koncertna dvorana samo za vaše uši

  • Prostrana, prirodna zvučna slika

  • Veoma lagane i udobne

  • Vrhunska izrada kožni i metalni delovi

  • Odvojivi kabl od 3 m

Napravljen za izvanredne performanse

Napravljen za izvanredne performanse

Slušalice Philips Fidelio X3 imaju dvoslojno kućište koje smanjuje rezonancu i vibracije. Neodimijumski drajveri napravljeni su tako da se naginju za 15 stepeni, pa se prilagođavaju prirodnoj geometriji uha, za optimalnu preciznost pri visokim frekvencijama. Rezultat: besprekorne performanse, uz izvanredne detalje.

Osetite strast. Vrhunski dizajn.

Osetite strast. Vrhunski dizajn.

Ove slušalice koje se nose preko ušiju nisu napravljene samo da zvuče spektakularno, već i da pružaju izvanredan osećaj pri nošenju. Lagana, mekana unutrašnja traka za glavu podešava se na savršenu dužinu. Spoljna traka za glavu dodaje ohrabrujuću težinu, dok udobno ležanje jastučića od v eoma lagane memorijske pene daje savršenu izolaciju. Idealno rešenje za dugačke sesije slušanja.

Otvoreni dizajn. Prostorna, prirodna zvučna slika.

Otvoreni dizajn. Prostorna, prirodna zvučna slika.

Kućište otvorenog dizajna presvučena je akustički neutralnom Kvadrat tkaninom za zvučnike. Vazduh može slobodno da prolazi kroz tkaninu, čime se eliminiše nagomilavanje vazdušnog pritiska iza membrane i stvara obuhvatajući, prostoran zvuk.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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  • Award image AWARD-1679510

Komentari

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4.8

od 5

4

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

28/07/2024

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Super

Super super super sound Super super super quality!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3

25/11/2020

Polska

Polska

Super dzwięk

Wygodne, dobrze leżace słuchawki, czysty dzwięk, polecam każdemu kto wymaga dobrej jakosci.

Prednosti

Czyste wysokie tony, Niskie tony jak na słuchawki bardzo dobre, Wykonanie premium

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

22/04/2020

Polska

Polska

Kablowe to podstawa

Jako fan słuchawek na kablu , musze pochwalić produkt za wygodę noszenia , fajne jest to podwójne podtrzymanie na glowie , dobrze siedza na uchu !

Prednosti

Komfort

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana