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XC2213/10
Visoke performanse čišćenja, snažno usisavanje
PowerUp prikuplja više prljavštine iz svih pravaca zahvaljujući mlaznici od 360° i snazi usisavanja do 100 AW(2) za brže čišćenje. Dizajn koji sprečava zapetljavanje i korpa koja se lako otvara za jednostavno održavanje. Vreme rada do 50 min(5) i 3 dodatka za čišćenje celog doma.
Visoke performanse do 100 AW(2)
Mlaznica od 360° podiže 99,99% prašine(4) u svim pravcima
Vreme rada do 50 min(5)
PowerUp tehnologija pojačava snagu usisavanja na tvrdim podovima i tepihima zahvaljujući patentiranom dizajnu mlaznice u obliku slova V i snažnom motoru, uvlačeći više prljavštine uz manji napor za do 50% čistije podove. (3).
Patentirana PowerUp mlaznica obezbeđuje 360° usisavanje iz svih pravaca, napred, nazad i sa strane, za brže čišćenje bez potrebe da više puta prelazite preko iste površine. Njen visokoperformansni dizajn hvata do 99,99%(4) prašine sa podova.
Snaga usisavanja do 100 AW(2) – naš bežični štapni usisivač podiže ugrađenu prljavštinu, prašinu i dlake kako bi dubinski očistio tepihe, tvrde podove i tapacirung – budite sigurni da je svaki kutak temeljno čist.
Komentari
(1) Najviši prosečan nivo prikupljanja prašine i nečistoća, na tvrdim i mekim podovima, prema IEC 62885-2:2021, testirano u poređenju sa vrhunskim štapnim usisivačima bez povratnog usisavanja, EU, 2025.
(2) IEC 62885-4:2023 (Ed.1.1) Sec. 5.11, u Turbo režimu na ulazu.
(3) „Čistiji” se odnosi na manje preostalih nečistoća i prašine, prema IEC 62885-2:2021, testirano u poređenju sa prosekom vrhunskih štapnih usisivača, EU, 2025.
(4) Na tvrdom podu, u najjačem režimu.
(5) U Eco režimu, na tvrdim podovima, u ručnom režimu.
(6) ≥99,9%, 0,5–0,7 μm, filtracija celog uređaja testirana prema IEC 62885-4. Alergeni se odnose na neživu materiju.
(7) Sa suvom mlaznicom na tvrdim podovima.