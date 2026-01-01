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Novo

Philips PowerUp 20Bežični usisivač

XC2213/10

Visoke performanse čišćenja, snažno usisavanje

PowerUp prikuplja više prljavštine iz svih pravaca zahvaljujući mlaznici od 360° i snazi usisavanja do 100 AW(2) za brže čišćenje. Dizajn koji sprečava zapetljavanje i korpa koja se lako otvara za jednostavno održavanje. Vreme rada do 50 min(5) i 3 dodatka za čišćenje celog doma.

Pogledajte sve prednosti

Prikuplja više prljavštine od običnih štapnih usisivača (1)

Visoke performanse čišćenja, snažno usisavanje

  • Visoke performanse do 100 AW(2)

  • Mlaznica od 360° podiže 99,99% prašine(4) u svim pravcima

  • Vreme rada do 50 min(5)

PowerUp uvlači više prljavštine od običnih štapnih usisivača(1)

PowerUp uvlači više prljavštine od običnih štapnih usisivača(1)

PowerUp tehnologija pojačava snagu usisavanja na tvrdim podovima i tepihima zahvaljujući patentiranom dizajnu mlaznice u obliku slova V i snažnom motoru, uvlačeći više prljavštine uz manji napor za do 50% čistije podove. (3).

Patentirana 360° mlaznica čisti iz svih pravaca

Patentirana 360° mlaznica čisti iz svih pravaca

Patentirana PowerUp mlaznica obezbeđuje 360° usisavanje iz svih pravaca, napred, nazad i sa strane, za brže čišćenje bez potrebe da više puta prelazite preko iste površine. Njen visokoperformansni dizajn hvata do 99,99%(4) prašine sa podova.

100 AW(2) snaga usisavanja za svakodnevne nerede

100 AW(2) snaga usisavanja za svakodnevne nerede

Snaga usisavanja do 100 AW(2) – naš bežični štapni usisivač podiže ugrađenu prljavštinu, prašinu i dlake kako bi dubinski očistio tepihe, tvrde podove i tapacirung – budite sigurni da je svaki kutak temeljno čist.

Tehničke specifikacije

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Odricanje od odgovornosti

  1. (1) Najviši prosečan nivo prikupljanja prašine i nečistoća, na tvrdim i mekim podovima, prema IEC 62885-2:2021, testirano u poređenju sa vrhunskim štapnim usisivačima bez povratnog usisavanja, EU, 2025.

  2. (2) IEC 62885-4:2023 (Ed.1.1) Sec. 5.11, u Turbo režimu na ulazu.

  3. (3) „Čistiji” se odnosi na manje preostalih nečistoća i prašine, prema IEC 62885-2:2021, testirano u poređenju sa prosekom vrhunskih štapnih usisivača, EU, 2025.

  4. (4) Na tvrdom podu, u najjačem režimu.

  5. (5) U Eco režimu, na tvrdim podovima, u ručnom režimu.

  6. (6) ≥99,9%, 0,5–0,7 μm, filtracija celog uređaja testirana prema IEC 62885-4. Alergeni se odnose na neživu materiju.

  7. (7) Sa suvom mlaznicom na tvrdim podovima.