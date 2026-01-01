Visoke performanse čišćenja, snažno usisavanje

PowerUp prikuplja više prljavštine iz svih pravaca zahvaljujući mlaznici od 360° i snazi usisavanja do 100 AW(2) za brže čišćenje. Dizajn koji sprečava zapetljavanje i korpa koja se lako otvara za jednostavno održavanje. Vreme rada do 50 min(5) i 3 dodatka za čišćenje celog doma.