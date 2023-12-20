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  • Čisti više od prašine
  • Čisti više od prašine
  • Čisti više od prašine
  • Čisti više od prašine
  • Čisti više od prašine
  • Čisti više od prašine
  • Čisti više od prašine
  • Čisti više od prašine
  • Čisti više od prašine
  • Čisti više od prašine
  • Čisti više od prašine
  • Čisti više od prašine
  • Čisti više od prašine
  • Čisti više od prašine
  • Čisti više od prašine
  • Čisti više od prašine
  • Čisti više od prašine
  • Čisti više od prašine
  • Čisti više od prašine
  • Čisti više od prašine
  • Čisti više od prašine
  • Čisti više od prašine
  • Čisti više od prašine

Obustavljeno

Aqua Plus serije 8000Bežični usisivač

XC8349/01

4.7
| (201) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod
Čisti više od prašine
Philips bežični usisivač Aqua Plus serije 8000 ima jedinstveni Aqua usisni nastavak za čišćenje različitih vrsta prljavštine u jednom potezu, od prašine do lepljivih fleka, uz dvostruku usisnu snagu. Tu su i usisni nastavak koji služi samo za usisavanje i ručni režim, za maksimalnu svestranost.
Pogledajte sve prednosti

Usisavanje i brisanje u jednom prolazu, uz dvostruku usisnu snagu

Čisti više od prašine

  • Tehnologija PowerCyclone 10

  • 25,2 V, do 80 minuta rada***

  • 3-u-1: usisivač, brisač i ručni usisivač

  • Hvata do 99,7% prljavštine****

Usisni nastavak Aqua usisava i briše u jednom potezu

Usisni nastavak Aqua usisava i briše u jednom potezu

Specijalno dizajnirani usisni nastavak Aqua usisava i briše radi uklanjanja prašine, prljavštine i lepljivih fleka u svim pravcima.

Usisni nastavak koji se automatski prilagođava za bolje performanse

Usisni nastavak koji se automatski prilagođava za bolje performanse

Usisni nastavak se savija kako bi pametno automatski prilagodio usisnu snagu tamo gde je potrebno za poboljšanje performansi, uz dva kanala za usisavanje – jedan sa prednje i jedan sa zadnje strane. Oba kanala za usisavanje imaju cik-cak dizajn i jedinstvenu, patentiranu distribuciju vode, za maksimalne performanse.

Dodajte deterdžent da biste uklonili 99% bakterija*

Dodajte deterdžent da biste uklonili 99% bakterija*

Samo dodajte omiljeno sredstvo za čišćenje poda ili odgovarajući deterdžent da biste uklonili do 99% bakterija* sa tvrdih podova u domu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

201

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

20/12/2023

Srbija

Srbija

Proizvod koji mi olakšava svakodnevno čišćenje

Od kako imam ovaj model usisivača moram da priznam da mi čišćenje mnogo lakše pada. Duplo brže završim usisavanje cele kuće a baterija mi traje u turbo modu dovoljno da očistim nekih 130 kvadrata. Akva nastavak je spas ako imate psa,a takodje nastavak za nameštaj odlično uklanja dlake.

Prednosti

baterija, praktičnost, jačina, nastavci

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Aqua Plus serije 8000 XC8349/01 Bežični usisivač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Aqua Plus serije 8000 XC8349/01 Bežični usisivač

09/12/2022

Srbija

Srbija

Lagano i jednostavno

Ovaj usisivač mi je olakšao svakodnevno usisavanje i spremanje po kući. Tih i lagan da ga ni moja beba ne primećuje. Malo mesta zauzima u ćošku, pa je idealan za našu kuću

Prednosti

Malo prostora zauzima

Mane

Češće pražnjenje i čišćenje dodatnih nastavaka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Aqua Plus serije 8000 XC8349/01 Bežični usisivač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Aqua Plus serije 8000 XC8349/01 Bežični usisivač

09/12/2022

Srbija

Srbija

Ovaj proizvod ima dobre kvalifikacije

Ovaj proizvod je najbolji do sad. Volela bi da ga ima i moja mama.

Prednosti

Uvek za

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Aqua Plus serije 8000 XC8349/01 Bežični usisivač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Aqua Plus serije 8000 XC8349/01 Bežični usisivač

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  1. Testirano od strane spoljne agencije pomoću vode i deterdženta.

  2. Testirano u odnosu na 10 najprodavanijih bežičnih štapnih usisivača cene > 300 evra u Nemačkoj, jun MAT 2019.

  3. Vreme rada i pokrivanje zasnovani su na internom Philips metodu praćenja.

  4. Testirano je pomoću testa za čišćenje krupne prašine koji je razvila kompanija Philips u skladu sa IEC 60312-1. jan. 2018. Jedan pokret nazad i napred.