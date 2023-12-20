2 godine garancije
Obustavljeno
Tehnologija PowerCyclone 10
25,2 V, do 80 minuta rada***
3-u-1: usisivač, brisač i ručni usisivač
Hvata do 99,7% prljavštine****
Specijalno dizajnirani usisni nastavak Aqua usisava i briše radi uklanjanja prašine, prljavštine i lepljivih fleka u svim pravcima.
Usisni nastavak se savija kako bi pametno automatski prilagodio usisnu snagu tamo gde je potrebno za poboljšanje performansi, uz dva kanala za usisavanje – jedan sa prednje i jedan sa zadnje strane. Oba kanala za usisavanje imaju cik-cak dizajn i jedinstvenu, patentiranu distribuciju vode, za maksimalne performanse.
Samo dodajte omiljeno sredstvo za čišćenje poda ili odgovarajući deterdžent da biste uklonili do 99% bakterija* sa tvrdih podova u domu.
4.7
od 5
201
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Alekssandra
20/12/2023
Srbija
Proizvod koji mi olakšava svakodnevno čišćenje
Od kako imam ovaj model usisivača moram da priznam da mi čišćenje mnogo lakše pada. Duplo brže završim usisavanje cele kuće a baterija mi traje u turbo modu dovoljno da očistim nekih 130 kvadrata. Akva nastavak je spas ako imate psa,a takodje nastavak za nameštaj odlično uklanja dlake.
Prednosti
baterija, praktičnost, jačina, nastavci
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Aqua Plus serije 8000 XC8349/01 Bežični usisivač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Aqua Plus serije 8000 XC8349/01 Bežični usisivač
Sandra I.
09/12/2022
Srbija
Deo promocije
Lagano i jednostavno
Ovaj usisivač mi je olakšao svakodnevno usisavanje i spremanje po kući. Tih i lagan da ga ni moja beba ne primećuje. Malo mesta zauzima u ćošku, pa je idealan za našu kuću
Prednosti
Malo prostora zauzima
Mane
Češće pražnjenje i čišćenje dodatnih nastavaka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Aqua Plus serije 8000 XC8349/01 Bežični usisivač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Aqua Plus serije 8000 XC8349/01 Bežični usisivač
Jecky
09/12/2022
Srbija
Deo promocije
Ovaj proizvod ima dobre kvalifikacije
Ovaj proizvod je najbolji do sad. Volela bi da ga ima i moja mama.
Prednosti
Uvek za
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Aqua Plus serije 8000 XC8349/01 Bežični usisivač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Aqua Plus serije 8000 XC8349/01 Bežični usisivač
Testirano od strane spoljne agencije pomoću vode i deterdženta.
Testirano u odnosu na 10 najprodavanijih bežičnih štapnih usisivača cene > 300 evra u Nemačkoj, jun MAT 2019.
Vreme rada i pokrivanje zasnovani su na internom Philips metodu praćenja.
Testirano je pomoću testa za čišćenje krupne prašine koji je razvila kompanija Philips u skladu sa IEC 60312-1. jan. 2018. Jedan pokret nazad i napred.