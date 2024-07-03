ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
  • Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke

HomeRun serija 7000 AquaRobot usisivač/brisač

XU7100/01

4.8

| (226) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod

Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke

Uživajte u besprekornoj čistoći svakog dana, uz mnogo manje napora. Robot isporučuje ultra jaku snagu usisavanja i odjednom usisava i briše. Detektuje male predmete koji se nađu na putu poput cipela ili igračaka i čisti oko njih bez zaglavljivanja.

Pogledajte sve prednosti

Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke

  • sa stanicom za automatsko pražnjenje

  • Intenzivna crna i zlatna

  • Povezan sa aplikacijom HomeRun

Uklanja više prašine nego samo usis.

Uklanja više prašine nego samo usis.

Robot usisava i briše tvrde podove u jednom prolazu radi uklanjanja finog sloja prašine koji se stvara na podovima svakodnevno. Uklanja više fine prašine nego samo usisavanjem, pa će vam stopala ostati čista, čak i ako hodate bosi.

Detektuje i izbegava male predmete na putu, kao što su cipele ili igračke

Detektuje i izbegava male predmete na putu, kao što su cipele ili igračke

Zaboravite na proveravanje toga da li se nešto nalazi na putu, robot će sam detektovati i izbeći male predmete poput cipela ili igračaka i pažljivo čistiti oko njih, bez zaglavljivanja i sudaranja sa stvarima. Najsavremeniji 3D ToF senzor koji se nalazi na prednjoj strani robota može detektovati predmete veličine već od samo 2,0 x 2,0 cm (Š x V). Osim toga, 8 ToF senzora u prednjem braniku neprekidno detektuju šta se nalazi ispred i pored robota. Senzori rade čak i pri slabom osvetljenju, tako da ne morate da držite svetla upaljena kada niste kod kuće.

Moderan dizajn se uklapa u unutrašnjost vašeg doma

Moderan dizajn se uklapa u unutrašnjost vašeg doma

Robot i stanica za automatsko pražnjenje su napravljeni od visokokvalitetnih materijala sa vrhunskom završnom obradom kako bi se uklopili u unutrašnjost vašeg doma. Robot za usisavanje i brisanje HomeRun serije 7000 dostupan je u dva elegantna dizajna koji će se uklopiti u unutrašnjost vašeg doma: Intenzivno crna i zlatna (XU7100/01) i svileno bela i zlatna (XU7100/02). Bela stanica za automatsko pražnjenje je obložena vodoodbojnom tkaninom koja se lako održava.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.8

od 5

226

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

03/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Preporuka!

Robot je sjajan! Aplikacija je super, jednostavna za korištenje i jasno pokazuje gdje je robot prošao. Nikad ne zapinje za tepihe i ne gura stvari po podu. Preporučujem ga svima koji žele uštedjeti vrijeme na usisavanju!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HomeRun Aqua 7000 XU7000/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

Date of Use 2024-03-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HomeRun Aqua 7000 XU7000/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

Date of Use 2024-03-03

13/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlican!!!

Preporuka za ovaj robot usisavac! Napokon uredjaj koji za sve sto pise u njegovom opisu stvarno i radi i apsolutno je ucinkovit!

Mane

Nemam zamjerki!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HomeRun Aqua 7000 XU7100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

Date of Use 2023-05-13

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HomeRun Aqua 7000 XU7100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

Date of Use 2023-05-13

03/07/2024

Slovenija

Slovenija

Primeren za vsak dom.

Sesalnik ima kar nekaj različnih funkcij sesanja in pomivanja, prav tako pa tudi odlično deluje na različnih podlagah. Je elegantnega videza, ima super delovanje, najboljše pri vsem je pa to, da ni vsakodnevnega dela s čiščenjem smeti, ker se izprazni sam na svoji postaji. Njegova aplikacija je enostavna in res lahka za uporabo, še ena pozitivna stvar je pa ta, da lahko čiščenje prostorov naročimo tudi, ko nas ni doma. Priporočam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HomeRun serije 7000 Aqua XU7100/01 Robotski sesalnik s funkcijo sesanja in brisanja

Date of Use 2024-01-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HomeRun serije 7000 Aqua XU7100/01 Robotski sesalnik s funkcijo sesanja in brisanja

Date of Use 2024-01-03

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana