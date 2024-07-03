2 godine garancije
Dnevno mokro i suvo dubinsko čišćenje bez muke
Uživajte u besprekornoj čistoći svakog dana, uz mnogo manje napora. Robot isporučuje ultra jaku snagu usisavanja i odjednom usisava i briše. Detektuje male predmete koji se nađu na putu poput cipela ili igračaka i čisti oko njih bez zaglavljivanja.
sa stanicom za automatsko pražnjenje
Intenzivna crna i zlatna
Povezan sa aplikacijom HomeRun
Robot usisava i briše tvrde podove u jednom prolazu radi uklanjanja finog sloja prašine koji se stvara na podovima svakodnevno. Uklanja više fine prašine nego samo usisavanjem, pa će vam stopala ostati čista, čak i ako hodate bosi.
Zaboravite na proveravanje toga da li se nešto nalazi na putu, robot će sam detektovati i izbeći male predmete poput cipela ili igračaka i pažljivo čistiti oko njih, bez zaglavljivanja i sudaranja sa stvarima. Najsavremeniji 3D ToF senzor koji se nalazi na prednjoj strani robota može detektovati predmete veličine već od samo 2,0 x 2,0 cm (Š x V). Osim toga, 8 ToF senzora u prednjem braniku neprekidno detektuju šta se nalazi ispred i pored robota. Senzori rade čak i pri slabom osvetljenju, tako da ne morate da držite svetla upaljena kada niste kod kuće.
Robot i stanica za automatsko pražnjenje su napravljeni od visokokvalitetnih materijala sa vrhunskom završnom obradom kako bi se uklopili u unutrašnjost vašeg doma. Robot za usisavanje i brisanje HomeRun serije 7000 dostupan je u dva elegantna dizajna koji će se uklopiti u unutrašnjost vašeg doma: Intenzivno crna i zlatna (XU7100/01) i svileno bela i zlatna (XU7100/02). Bela stanica za automatsko pražnjenje je obložena vodoodbojnom tkaninom koja se lako održava.
4.8
od 5
226
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
Lu1812
03/07/2024
Hrvatska
Preporuka!
Robot je sjajan! Aplikacija je super, jednostavna za korištenje i jasno pokazuje gdje je robot prošao. Nikad ne zapinje za tepihe i ne gura stvari po podu. Preporučujem ga svima koji žele uštedjeti vrijeme na usisavanju!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HomeRun Aqua 7000 XU7000/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Date of Use 2024-03-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HomeRun Aqua 7000 XU7000/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Date of Use 2024-03-03
Nelaaaaa
13/06/2024
Hrvatska
Odlican!!!
Preporuka za ovaj robot usisavac! Napokon uredjaj koji za sve sto pise u njegovom opisu stvarno i radi i apsolutno je ucinkovit!
Mane
Nemam zamjerki!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HomeRun Aqua 7000 XU7100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Date of Use 2023-05-13
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HomeRun Aqua 7000 XU7100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Date of Use 2023-05-13
T012
03/07/2024
Slovenija
Primeren za vsak dom.
Sesalnik ima kar nekaj različnih funkcij sesanja in pomivanja, prav tako pa tudi odlično deluje na različnih podlagah. Je elegantnega videza, ima super delovanje, najboljše pri vsem je pa to, da ni vsakodnevnega dela s čiščenjem smeti, ker se izprazni sam na svoji postaji. Njegova aplikacija je enostavna in res lahka za uporabo, še ena pozitivna stvar je pa ta, da lahko čiščenje prostorov naročimo tudi, ko nas ni doma. Priporočam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HomeRun serije 7000 Aqua XU7100/01 Robotski sesalnik s funkcijo sesanja in brisanja
Date of Use 2024-01-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HomeRun serije 7000 Aqua XU7100/01 Robotski sesalnik s funkcijo sesanja in brisanja
Date of Use 2024-01-03