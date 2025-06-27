2 godine garancije
XW9463/11
XW7110/01
XC3133/01
XC8055/01
XC8057/01
XW9383/01
Pogodno za sve tvrde podove
Uklanja masnoću, mrlje i lepljivu prljavštinu
Jedna boca za do 25 sesija čišćenja
Kompatibilno sa svim Philips usisivačima za mokro čišćenje
Poklopac za doziranje se isporučuje radi ispravnog merenja doze. Doza od 10 ml dovoljna je za punjenje jednog rezervoara za vodu, što daje ukupno 25 sesija čišćenja pomoću jedne boce.
Formula je prilagođena kućnim ljubimcima i porodici kada se koristi u okviru namenjene upotrebe
Najoptimalniji i najprofesionalniji rezultati čišćenja postižu se uz Philips aparat za mokro čišćenje podova na laminatu, parketu, brodskom podu, pločicama, mermeru, betonu, PVC-u i drugom
Nagrade
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
pjsen
27/06/2025
Česká republika
Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vysta
Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vystačí na velkou plochu
Ova recenzija je napisana za Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Ova recenzija je napisana za Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Osino
22/10/2024
Česká republika
TOP prippravek na cisteni podlhy
Krasne cisti, prijemne voni a nepeni za mna top na vsechy podlahy :)
Prednosti
kompaktne baleni, prijemna vune, nepeni, koncentrat
Mane
zadne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah