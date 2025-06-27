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Philips tečnost za čišćenje podovaPogodan za sve vrste tvrdih podova

XV1792/01

5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Rešenje za čišćenje podova
Philips tečnost za čišćenje podova dizajnirana je za sve vrste tvrdih podova i efikasno uklanja masnoću, fleke i lepljivu prljavštinu. Kompatibilna je sa Philips usisivačima sa funkcijom brisanja podova za rezultat dubinskog čišćenja.
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Kompatibilni proizvodi
Serija 9000

Serija 9000
AquaTrio bežični usisivač i brisač

XW9463/11

AquaTrio Cordless

AquaTrio Cordless
Bež. usisivač za usisav. i pranje podova serije 7000

XW7110/01

Serija 3000

Serija 3000
Bežični usisivač Aqua

XC3133/01

AquaPlus serije 8000

AquaPlus serije 8000
Bežični usisivač za kućne ljubimce

XC8055/01

Aqua Plus serije 8000

Aqua Plus serije 8000
Bežični usisivač

XC8057/01

Serija 9000

Serija 9000
Bežični usisivač za mokro i suvo čišćenje

XW9383/01

za sve vrste tvrdih podova

Rešenje za čišćenje podova

  • Pogodno za sve tvrde podove

  • Uklanja masnoću, mrlje i lepljivu prljavštinu

  • Jedna boca za do 25 sesija čišćenja

  • Kompatibilno sa svim Philips usisivačima za mokro čišćenje

Formula usmerena na čišćenje

Poklopac za doziranje se isporučuje radi ispravnog merenja doze. Doza od 10 ml dovoljna je za punjenje jednog rezervoara za vodu, što daje ukupno 25 sesija čišćenja pomoću jedne boce.

Formula prilagođena ljubimcima i porodicu

Formula je prilagođena kućnim ljubimcima i porodici kada se koristi u okviru namenjene upotrebe

Efikasno rešenje za čišćenje svih vrsta tvrdih podova

Najoptimalniji i najprofesionalniji rezultati čišćenja postižu se uz Philips aparat za mokro čišćenje podova na laminatu, parketu, brodskom podu, pločicama, mermeru, betonu, PVC-u i drugom

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

27/06/2025

Česká republika

Česká republika

Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vysta

Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vystačí na velkou plochu

Ova recenzija je napisana za Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

Ova recenzija je napisana za Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

22/10/2024

Česká republika

Česká republika

TOP prippravek na cisteni podlhy

Krasne cisti, prijemne voni a nepeni za mna top na vsechy podlahy :)

Prednosti

kompaktne baleni, prijemna vune, nepeni, koncentrat

Mane

zadne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

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