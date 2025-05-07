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Sve serije

  • Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
  • Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
  • Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
  • Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
  • Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
  • Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
  • Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
  • Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
  • Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
  • Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V

Komplet baterija i punjačKomplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V

XV1797/01

1
| (1) Pregled

1 nagrada

Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V kompatibilnih sa svim sledećim Philips bežičnim usisivačima za mokro i suvo čišćenje i Philips bežičnim usisivačima: XC6552, XC6553, XC6557, XC7053, XC7055, XC7057, XC8053, XC8054, XC8055, XC8057, XW9383, XW9385, XW9463 i XW9465.
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Kompatibilni proizvodi
Serija 9000

Serija 9000
AquaTrio bežični usisivač i brisač

XW9463/11

AquaPlus serije 8000

AquaPlus serije 8000
Bežični usisivač za kućne ljubimce

XC8055/01

Aqua Plus serije 8000

Aqua Plus serije 8000
Bežični usisivač

XC8057/01

Serija 9000

Serija 9000
Bežični usisivač za mokro i suvo čišćenje

XW9383/01

Udvostručite vreme rada uz dodatnu bateriju i punjač

Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V

  • 1 litijum-jonska baterija od 25,2 V, 1 dodatni punjač

  • Dva puta duže vreme rada sa dodatnom baterijom

  • Traje do 80 min u ekološkom režimu, 30 min u turbo režimu.(1)

Litijum-jonska baterija od 25,2 V za dvostruko duže vreme rada

Udvostručite vreme rada Philips bežičnog usisivača za mokro i suvo čišćenje i/ili Philips bežičnog usisivača.

Uključuje dodatni punjač

Uključuje dodatni punjač koji omogućava istovremeno punjenje.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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1.0

od 5

1

Pregled

5
4
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2

07/05/2025

Srbija

Srbija

ovaj proizvod je nesto najgore sto sam ikad kupio

zato sto je baterija posle dve godine otisla a druga nigde nemoze da se nabavi cak ni ovlasceni servis beotronik nema inemoze da nabavi‚sto znaci da mogu da ga bacim

Ova recenzija je napisana za Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V

Ova recenzija je napisana za Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V

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  1. (1) Samo ručno.