2 godine garancije
XV1797/01
1 litijum-jonska baterija od 25,2 V, 1 dodatni punjač
Dva puta duže vreme rada sa dodatnom baterijom
Traje do 80 min u ekološkom režimu, 30 min u turbo režimu.(1)
Udvostručite vreme rada Philips bežičnog usisivača za mokro i suvo čišćenje i/ili Philips bežičnog usisivača.
Uključuje dodatni punjač koji omogućava istovremeno punjenje.
Nagrade
1.0
od 5
1
Pregled
07/05/2025
Srbija
ovaj proizvod je nesto najgore sto sam ikad kupio
zato sto je baterija posle dve godine otisla a druga nigde nemoze da se nabavi cak ni ovlasceni servis beotronik nema inemoze da nabavi‚sto znaci da mogu da ga bacim
Ova recenzija je napisana za Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
Ova recenzija je napisana za Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
(1) Samo ručno.