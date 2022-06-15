20x efikasnija na naslagama*, nežna prema desnima

Svi peru zube na drugačiji način, pa smo dizajnirali ovu glavu četkice sa vlaknima pod više uglova kako bi se naslage efikasno uklanjale bez obzira na vašu tehniku. Naša All-in-One A3 glava četkice pruža najbolje čišćenje i uklanja do 20x više naslaga, za 15x zdravije desni za šest nedelja i do 100% bolje uklanjanje mrlja za manje od dva dana u poređenju sa običnom četkicom za zube.