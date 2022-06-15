Pojmovi za pretragu

Sonicare DiamondClean Prestige 9900 Punjiva električna četkica za zube

Personalizovana nega za vaše oralno zdravlje

Preporučena maloprodajna cena

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Istraži sve
Brend broj 1 soničnih četkica za zube sa najviše preporuka stomatoloških stručnjaka širom sveta.

Philips Sonicare

Uklanja do 20 puta više naslaga, a pritom je nežna prema desnima¹.

Philips Sonicare Prestige četkica proces pranja čini jednostavnijim i nežnijim, uklanjajući do 20 puta više naslaga¹ u odnosu na običnu četkicu za zube. Zahvaljujući delovanju mikromehurića, pruža osećaj svežine i čistoće kakav još niste doživeli.

Uklanja naslaga

20x bolje uklanja naslage ¹

Efikasno čisti tamo gde obična četkica ne može, pružajući osećaj svežine i čistoće kakav još niste iskusili.

Efikasno, ali nežno.

Zdravije desni za samo 2 nedelje²

Osmišljena da proces pranja učini jednostavnijim, nežnijim, ali pre svega efikasnijim.

Efikasno čišćenje

Uklanja do 100% više mrlja³

Pomaže u obnavljanju prirodne beline vaših zuba nežnim uklanjanjem površinskih mrlja.

Promotivna slika

20x efikasnija na naslagama*, nežna prema desnima

Svi peru zube na drugačiji način, pa smo dizajnirali ovu glavu četkice sa vlaknima pod više uglova kako bi se naslage efikasno uklanjale bez obzira na vašu tehniku. Naša All-in-One A3 glava četkice pruža najbolje čišćenje i uklanja do 20x više naslaga, za 15x zdravije desni za šest nedelja i do 100% bolje uklanjanje mrlja za manje od dva dana u poređenju sa običnom četkicom za zube.

Promotivna slika

Tehnologija SenseIQ za personalizovano iskustvo

Tehnologija SenseIQ pomaže da uravnotežite stil pranja zuba i detektuje vaš pritisak, pokrete i pokrivenost do 100 puta u sekundi dok perete zube. Ako primenite preveliki pritisak, četkica za zube će reagovati i automatski prilagoditi nivo intenziteta, pomažući da zaštitite zube i desni.

Promotivna slika

Sonicare Fluid Action

Philips Sonicare četkice za zube čiste nežno, ali efikasno i neguju zube i desni sa 62.000 pokreta vlakana u minuti. Sonicare Fluid Action podržava vlakna u čišćenju usmeravajući tečnost duboko između zuba i duž linije desni.

Promotivna slika

Zaštitite svoje desni pomoću našeg senzora pritiska

Ova Sonicare električna četkica za zube ima svetlosni prsten na osnovi koji vas nežno obaveštava ako preterujete sa pritiskom. Jednostavno smanjite pritisak kada zasvetli kako bi vaše desni ostale zaštićene.

Promotivna slika

Izaberite idealno iskustvo čišćenja

Unapredite rutinu oralne nege sa 15 podešavanja za pranje zuba. Bilo da tražite dubinsko čišćenje ili specifičan fokus, možete ga dobiti sa ovom električnom četkicom za zube. Izaberite jedan od pet režima – Clean (Čišćenje), White+ (Izbeljivanje+), Gum Health (Zdravlje desni), Deep Clean (Dubinsko čišćenje) i Sensitive (Za osetljive zube/desni) – i prilagodite jedan od tri nivoa intenziteta za personalizovano čišćenje. Jednostavno otvorite aplikaciju, izaberite željene opcije i pustite da vaša četkica za zube uradi ostalo.

SenseIQ tehnologija

Personalizovano pranje zuba uvek u skladu sa vašim željama

SenseIQ tehnologija prati vaš stil pranja zuba prepoznajući pritisak, pokrete i pokrivenost. Automatski prilagođava intenzitet kada je potrebno, pružajući personalizovanu negu – za još bolje rezultate pri svakom pranju.

Sustainability banner

Održivost

100% bez emisije ugljen-dioksida od 2020.⁷

Kroz ulaganja u obnovljivu električnu energiju i bez emisije ugljen-dioksida naše globalno poslovanje ostvaruje nultu stopu emisije ugljen dioksida u atmosferu. Takođe smo predani tome da do 2025. godine više od 75% energije koju trošimo dobijamo iz obnovljivih izvora, postupno ukidajući fosilna goriva iz našeg celokupnog poslovanja.⁸

Napomene

¹ uz DiamondClean četkicu s A3 zamjenskom, u usporedbi s običnom četkicom
² U načinu rada Clean, u usporedbi s običnom četkicom
³ U usporedbi s običnom četkicom. In-vitro studija, stvarni rezultati mogu varirati
Osim PhilipsOne
* u odnosu na običnu četkicu za zube
** Za 6 nedelja u odnosu na običnu četkicu za zube.
*** Za manje od 2 dana u odnosu na običnu četkicu za zube.

