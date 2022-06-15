Brend broj 1 soničnih četkica za zube sa najviše preporuka stomatoloških stručnjaka širom sveta.
Philips Sonicare
Uklanja do 20 puta više naslaga, a pritom je nežna prema desnima¹.
Philips Sonicare Prestige četkica proces pranja čini jednostavnijim i nežnijim, uklanjajući do 20 puta više naslaga¹ u odnosu na običnu četkicu za zube. Zahvaljujući delovanju mikromehurića, pruža osećaj svežine i čistoće kakav još niste doživeli.
Uklanja naslaga
20x bolje uklanja naslage ¹
Efikasno čisti tamo gde obična četkica ne može, pružajući osećaj svežine i čistoće kakav još niste iskusili.
Efikasno, ali nežno.
Zdravije desni za samo 2 nedelje²
Osmišljena da proces pranja učini jednostavnijim, nežnijim, ali pre svega efikasnijim.
Efikasno čišćenje
Uklanja do 100% više mrlja³
Pomaže u obnavljanju prirodne beline vaših zuba nežnim uklanjanjem površinskih mrlja.
Svi peru zube na drugačiji način, pa smo dizajnirali ovu glavu četkice sa vlaknima pod više uglova kako bi se naslage efikasno uklanjale bez obzira na vašu tehniku. Naša All-in-One A3 glava četkice pruža najbolje čišćenje i uklanja do 20x više naslaga, za 15x zdravije desni za šest nedelja i do 100% bolje uklanjanje mrlja za manje od dva dana u poređenju sa običnom četkicom za zube.
Tehnologija SenseIQ za personalizovano iskustvo
Tehnologija SenseIQ pomaže da uravnotežite stil pranja zuba i detektuje vaš pritisak, pokrete i pokrivenost do 100 puta u sekundi dok perete zube. Ako primenite preveliki pritisak, četkica za zube će reagovati i automatski prilagoditi nivo intenziteta, pomažući da zaštitite zube i desni.
Sonicare Fluid Action
Philips Sonicare četkice za zube čiste nežno, ali efikasno i neguju zube i desni sa 62.000 pokreta vlakana u minuti. Sonicare Fluid Action podržava vlakna u čišćenju usmeravajući tečnost duboko između zuba i duž linije desni.
Zaštitite svoje desni pomoću našeg senzora pritiska
Ova Sonicare električna četkica za zube ima svetlosni prsten na osnovi koji vas nežno obaveštava ako preterujete sa pritiskom. Jednostavno smanjite pritisak kada zasvetli kako bi vaše desni ostale zaštićene.
Izaberite idealno iskustvo čišćenja
Unapredite rutinu oralne nege sa 15 podešavanja za pranje zuba. Bilo da tražite dubinsko čišćenje ili specifičan fokus, možete ga dobiti sa ovom električnom četkicom za zube. Izaberite jedan od pet režima – Clean (Čišćenje), White+ (Izbeljivanje+), Gum Health (Zdravlje desni), Deep Clean (Dubinsko čišćenje) i Sensitive (Za osetljive zube/desni) – i prilagodite jedan od tri nivoa intenziteta za personalizovano čišćenje. Jednostavno otvorite aplikaciju, izaberite željene opcije i pustite da vaša četkica za zube uradi ostalo.
SenseIQ tehnologija
Personalizovano pranje zuba uvek u skladu sa vašim željama
SenseIQ tehnologija prati vaš stil pranja zuba prepoznajući pritisak, pokrete i pokrivenost. Automatski prilagođava intenzitet kada je potrebno, pružajući personalizovanu negu – za još bolje rezultate pri svakom pranju.
Održivost
100% bez emisije ugljen-dioksida od 2020.⁷
Kroz ulaganja u obnovljivu električnu energiju i bez emisije ugljen-dioksida naše globalno poslovanje ostvaruje nultu stopu emisije ugljen dioksida u atmosferu. Takođe smo predani tome da do 2025. godine više od 75% energije koju trošimo dobijamo iz obnovljivih izvora, postupno ukidajući fosilna goriva iz našeg celokupnog poslovanja.⁸