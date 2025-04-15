Pojmovi za pretragu

Električne četkice za zube
    Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 Punjiva električna četkica za zube

    HX9992/02

    Personalizovana nega za vaše oralno zdravlje

    Iskusite našu najnapredniju električnu četkicu za zube: Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 sa tehnologijom SenseIQ. Ona unapređuje našu dokazanu soničnu tehnologiju inteligencijom, detekcijom i prilagođavanjem, kako bi pružila personalizovanu oralnu negu.

    Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 Punjiva električna četkica za zube

    Personalizovana nega za vaše oralno zdravlje

    Nežno odstranjuje do 20 puta više kamenca*

    • SenseIQ
    • 20 puta efikasnije uklanjanje kamenca*
    • 15 puta zdravije desni**
    • Vizuelni senzor pritiska
    • 5 režima i 3 intenziteta
    20x efikasnija na naslagama*, nežna prema desnima

    20x efikasnija na naslagama*, nežna prema desnima

    Svi peru zube na drugačiji način, pa smo dizajnirali ovu glavu četkice sa vlaknima pod više uglova kako bi se naslage efikasno uklanjale bez obzira na vašu tehniku. Naša All-in-One A3 glava četkice pruža najbolje čišćenje i uklanja do 20x više naslaga, za 15x zdravije desni za šest nedelja i do 100% bolje uklanjanje mrlja za manje od dva dana u poređenju sa običnom četkicom za zube.

    Tehnologija SenseIQ za personalizovano iskustvo

    Tehnologija SenseIQ za personalizovano iskustvo

    Tehnologija SenseIQ pomaže da uravnotežite stil pranja zuba i detektuje vaš pritisak, pokrete i pokrivenost do 100 puta u sekundi dok perete zube. Ako primenite preveliki pritisak, četkica za zube će reagovati i automatski prilagoditi nivo intenziteta, pomažući da zaštitite zube i desni.

    Sonicare Fluid Action

    Sonicare Fluid Action

    Philips Sonicare četkice za zube čiste nežno, ali efikasno i neguju zube i desni sa 62.000 pokreta vlakana u minuti. Sonicare Fluid Action podržava vlakna u čišćenju usmeravajući tečnost duboko između zuba i duž linije desni.

    Zaštitite svoje desni pomoću našeg senzora pritiska

    Zaštitite svoje desni pomoću našeg senzora pritiska

    Ova Sonicare električna četkica za zube ima svetlosni prsten na osnovi koji vas nežno obaveštava ako preterujete sa pritiskom. Jednostavno smanjite pritisak kada zasvetli kako bi vaše desni ostale zaštićene.

    Izaberite idealno iskustvo čišćenja

    Izaberite idealno iskustvo čišćenja

    Unapredite rutinu oralne nege sa 15 podešavanja za pranje zuba. Bilo da tražite dubinsko čišćenje ili specifičan fokus, možete ga dobiti sa ovom električnom četkicom za zube. Izaberite jedan od pet režima – Clean (Čišćenje), White+ (Izbeljivanje+), Gum Health (Zdravlje desni), Deep Clean (Dubinsko čišćenje) i Sensitive (Za osetljive zube/desni) – i prilagodite jedan od tri nivoa intenziteta za personalizovano čišćenje. Jednostavno otvorite aplikaciju, izaberite željene opcije i pustite da vaša četkica za zube uradi ostalo.

    Personalizovano vođenje i povratne informacije u realnom vremenu

    Personalizovano vođenje i povratne informacije u realnom vremenu

    Ostvarite ciljeve oralnog zdravlja pomoću vaše Sonicare četkice za zube i aplikacije. Besprekorno se uparuju kako bi pružili navođenje u realnom vremenu, personalizovano vođenje i prilagođene uvide za poboljšanje rutine pranja zuba. Pratite napredak, usavršavajte tehniku i primajte kontinuirane povratne informacije kako biste maksimalno iskoristili svako pranje zuba. Zajedno, vi ste nezaustavljivi. U međuvremenu, automatska sinhronizacija održava podatke o pranju zuba ažurnim u aplikaciji, čak i kada ne perete zube sa aplikacijom pored sebe.

    Dizajnirana da neguje, sa pažnjom

    Dizajnirana da neguje, sa pažnjom

    Od elegantnog dizajna do najsavremenijeg postolja za punjenje, svaki detalj ove električne četkice za zube izrađen je sa posvećenošću detaljima od strane naših posvećenih dizajnera i inženjera. Pored toga, uz priloženu putnu torbicu za punjenje, možete održavati svoju rutinu oralne nege čak i kada ste u pokretu.

    Uvek perete zube na najbolji način uz podsetnik za zamenu glave četkice

    Uvek perite zube na najbolji način uz podsetnik za zamenu glave četkice

    Da li ste znali da glave četkice postaju manje efikasne nakon tri meseca? Stomatolozi preporučuju da redovno menjate glavu četkice, zato Philips Sonicare četkice za zube imaju podsetnik za zamenu glave četkice. Prati koliko često i koliko jako perete, a zatim vas podseća da zamenite glavu četkice kada dođe vreme za novu.

    Vek trajanja baterije 14 dana

    Vek trajanja baterije 14 dana

    Doživite do 14 dana redovnog pranja zuba sa jednim punim punjenjem, unoseći novi nivo praktičnosti u vašu dnevnu rutinu.

    Tehničke specifikacije

    • Intenziteti

      Visoko
      Za bolje čišćenje
      Srednje
      Za svakodnevno čišćenje
      Nisko
      Za osetljive zube i desni

    • Napajanje

      Napajanje
      100–240 V

    • Tehničke specifikacije

      Baterija
      Može da se puni
      Vreme rada (od pune do prazne baterije)
      14 dana
      Potrošnja energije
      Pripravnost bez displeja <0,06 W
      Tip baterije
      Litijum-jonska

    • Dizajn i završnica

      Boja
      Ponoćno plava

    • Servisiranje

      Garancija
      2 godine ograničene garancije
      Podrška za softver
      Philips nudi relevantna ažuriranja softvera u trajanju od 2 godine nakon datuma kupovine.

    • Kompatibilnost

      Kompatibilnost sa sistemom Android
      Android telefoni sa vezom Bluetooth 4.0 i novijim
      Bluetooth bežična tehnologija
      Povezana aplikacija Sonicare
      Kompatibilnost sa sistemom iOS
      iPhone sa vezom Bluetooth 4.0 i novijim

    • Jednostavna upotreba

      Drška
      Elegantan i kompaktan dizajn
      Indikator baterije
      Osvetljena ikona pokazuje vek trajanja baterije
      Kompatibilnost sa drškama
      Glava četkice koja se jednostavno postavlja „na klik“
      Tajmer
      BrushPacer i SmartTimer

    • Dodaci koji se dostavljaju

      Drška
      1 DiamondClean Prestige 9900
      Glave četkice
      1 A3 All-in-One
      Putna torbica
      1 Prestige USB putna futrola za punjenje
      Punjač
      1 postolje za punjenje i nosač

    • Učinak čišćenja

      Uklanjanje zubnog plaka
      20 puta efikasnije*
      Nega desni
      Do 15 puta zdravije desni***
      Izbeljivanje
      Uklanja do 100% više mrlja***
      Brzina
      62.000 poteza četkice u minuti

    • Režimi

      Čišćenje
      Za izvanredno svakodnevno čišćenje
      Osetljivi režim
      Za osetljive zube i desni
      Nega desni
      Nežno masira desni
      Izbeljivanje+
      Za uklanjanje površinskih mrlja
      Dubinsko čišćenje
      Za osvežavajuće dubinsko čišćenje

    • Tehnologija pametnih senzora

      Povratne informacije o jačini pritiska
      • Prsten svetli ljubičasto
      • Vibracije i zvuk pulsiranja
      SenseIQ
      Automatski prilagođava način pranja na osnovu pritiska i pokreta
      Podsetnik za zamenu
      Obaveštava vas kada treba da zamenite glavu četkice

    • Aplikacija Sonicare

      Navođenje u realnom vremenu uz SenseIQ
      Primajte trenutne povratne informacije o pritisku, pokretima i pokrivenosti, kako biste poboljšali tehniku pranja zuba tokom samog pranja.
      Personalizovano navođenje
      Dobijajte personalizovane savete za pranje zuba zasnovane na vašim obrascima i navikama pranja.
      Izveštaji o napredovanju
      Pratite svoje navike pranja zuba i napredak tokom vremena koristeći detaljne podatke i personalizovane uvide.

    • u odnosu na običnu četkicu za zube
    • *Za 6 nedelja u odnosu na običnu četkicu za zube.
    • **Za manje od 2 dana u odnosu na običnu četkicu za zube.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava zadržana.

