HX9992/02
Personalizovana nega za vaše oralno zdravlje
Iskusite našu najnapredniju električnu četkicu za zube: Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 sa tehnologijom SenseIQ. Ona unapređuje našu dokazanu soničnu tehnologiju inteligencijom, detekcijom i prilagođavanjem, kako bi pružila personalizovanu oralnu negu.Pogledajte sve pogodnosti
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Svi peru zube na drugačiji način, pa smo dizajnirali ovu glavu četkice sa vlaknima pod više uglova kako bi se naslage efikasno uklanjale bez obzira na vašu tehniku. Naša All-in-One A3 glava četkice pruža najbolje čišćenje i uklanja do 20x više naslaga, za 15x zdravije desni za šest nedelja i do 100% bolje uklanjanje mrlja za manje od dva dana u poređenju sa običnom četkicom za zube.
Tehnologija SenseIQ pomaže da uravnotežite stil pranja zuba i detektuje vaš pritisak, pokrete i pokrivenost do 100 puta u sekundi dok perete zube. Ako primenite preveliki pritisak, četkica za zube će reagovati i automatski prilagoditi nivo intenziteta, pomažući da zaštitite zube i desni.
Philips Sonicare četkice za zube čiste nežno, ali efikasno i neguju zube i desni sa 62.000 pokreta vlakana u minuti. Sonicare Fluid Action podržava vlakna u čišćenju usmeravajući tečnost duboko između zuba i duž linije desni.
Ova Sonicare električna četkica za zube ima svetlosni prsten na osnovi koji vas nežno obaveštava ako preterujete sa pritiskom. Jednostavno smanjite pritisak kada zasvetli kako bi vaše desni ostale zaštićene.
Unapredite rutinu oralne nege sa 15 podešavanja za pranje zuba. Bilo da tražite dubinsko čišćenje ili specifičan fokus, možete ga dobiti sa ovom električnom četkicom za zube. Izaberite jedan od pet režima – Clean (Čišćenje), White+ (Izbeljivanje+), Gum Health (Zdravlje desni), Deep Clean (Dubinsko čišćenje) i Sensitive (Za osetljive zube/desni) – i prilagodite jedan od tri nivoa intenziteta za personalizovano čišćenje. Jednostavno otvorite aplikaciju, izaberite željene opcije i pustite da vaša četkica za zube uradi ostalo.
Ostvarite ciljeve oralnog zdravlja pomoću vaše Sonicare četkice za zube i aplikacije. Besprekorno se uparuju kako bi pružili navođenje u realnom vremenu, personalizovano vođenje i prilagođene uvide za poboljšanje rutine pranja zuba. Pratite napredak, usavršavajte tehniku i primajte kontinuirane povratne informacije kako biste maksimalno iskoristili svako pranje zuba. Zajedno, vi ste nezaustavljivi. U međuvremenu, automatska sinhronizacija održava podatke o pranju zuba ažurnim u aplikaciji, čak i kada ne perete zube sa aplikacijom pored sebe.
Od elegantnog dizajna do najsavremenijeg postolja za punjenje, svaki detalj ove električne četkice za zube izrađen je sa posvećenošću detaljima od strane naših posvećenih dizajnera i inženjera. Pored toga, uz priloženu putnu torbicu za punjenje, možete održavati svoju rutinu oralne nege čak i kada ste u pokretu.
Da li ste znali da glave četkice postaju manje efikasne nakon tri meseca? Stomatolozi preporučuju da redovno menjate glavu četkice, zato Philips Sonicare četkice za zube imaju podsetnik za zamenu glave četkice. Prati koliko često i koliko jako perete, a zatim vas podseća da zamenite glavu četkice kada dođe vreme za novu.
Doživite do 14 dana redovnog pranja zuba sa jednim punim punjenjem, unoseći novi nivo praktičnosti u vašu dnevnu rutinu.
