Personalizovano vođenje i povratne informacije u realnom vremenu

Ostvarite ciljeve oralnog zdravlja pomoću vaše Sonicare četkice za zube i aplikacije. Besprekorno se uparuju kako bi pružili navođenje u realnom vremenu, personalizovano vođenje i prilagođene uvide za poboljšanje rutine pranja zuba. Pratite napredak, usavršavajte tehniku i primajte kontinuirane povratne informacije kako biste maksimalno iskoristili svako pranje zuba. Zajedno, vi ste nezaustavljivi. U međuvremenu, automatska sinhronizacija održava podatke o pranju zuba ažurnim u aplikaciji, čak i kada ne perete zube sa aplikacijom pored sebe.