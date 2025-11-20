Podrška za Philips Kako da ošišam kosu pomoću Philips aparata za šišanje ili negu?

Philips aparati za šišanje su idealni za samostalno šišanje ili šišanje prijatelja ili člana porodice. U ovom članku pružamo detalje o tome kako da ošišate sopstvenu kosu, kao i neke praktične savete.

Napomena: neki Philips višenamenski trimeri uključuju dodatke za šišanje kose na glavi. Informacije u ovom članku su takođe relevantne za višenamenske trimere, ali ćete možda morati da prilagodite savete svom uređaju.

Pre upotrebe Pre šišanja, uverite se da imate svu odgovarajuću opremu. Biće vam potreban Philips aparat za šišanje ili višenamenski trimer sa dodacima za šišanje kose, ogledalo i pelerina ili peškir za pokrivanje vrata i ramena tokom skraćivanja.



Mokra kosa je teža za skraćivanje jer ima tendenciju da se lepi za kožu i uređaj može da je preskoči. Zbog toga savetujemo šišanje kada je kosa potpuno suva.



Očešljajte kosu u smeru njenog prirodnog rasta.



Ako šišate nekog drugog, uverite se da je njegova glava u visini vaših grudi. Ovo osigurava da svi delovi glave budu jasno vidljivi i lako dostupni.



Napomena: Trimeri za bradu su dizajnirani samo za skraćivanje dlaka na bradi. Ne preporučujemo njihovu upotrebu na drugim delovima tela, kao što je glava. To je zato što nećete dobiti željene rezultate, a može doći i do oštećenja kože. Uputstva za upotrebu 1. Pričvrstite željeni češalj na dršku aparata za šišanje. Ako dodaci nisu postavljeni pravilno, aparat možda neće raditi ili neće dati željene rezultate.



2. Podesite željenu postavku dužine. To možete učiniti okretanjem točkića za podešavanje dužine ili postavljanjem odgovarajućeg češlja na klik. Počnite sa šišanjem na postavci za veliku dužinu da biste se upoznali sa uređajem i postepeno smanjujte postavku dužine dok ne dostignete željenu dužinu kose.



3. Uključite uređaj.



4. Pomerajte aparat nežno i ravnomerno, uz blag pritisak suprotno od smera rasta dlake. Uverite se da ravni deo češlja uvek ostaje u kontaktu sa kožom kako biste dobili ujednačen rezultat.



5. Ne pritiskajte aparat previše jako na skalp ili kožu. Možete slučajno promeniti podešavanja, što može dovesti do neravnomernog šišanja.



Koristite trimer bez češlja za podrezivanje da biste skratili kosu blizu kože (pribl. 0,5 mm) ili za konturisanje linije vrata i zulufa držeći ga pod uglom od 90 stepeni. Pomerajte aparat suprotno od smera rasta dlake dobro kontrolisanim pokretima. Za uklanjanje upornih dlaka, pokušajte da pomerate aparat u različitim pravcima. Budite pažljivi kada skraćujete bez češlja jer jedinica za šišanje uklanja svaku dlaku koju dodirne.



6. Dlake se mogu nakupiti u komori za dlake i češlju. Redovno istresajte dlake između poteza. Kada završite, isključite uređaj i očistite aparat, češljeve i komoru za dlake. Očistite uređaj nakon svake upotrebe. . Šišanje dečije kose Philips ima posebne aparate za šišanje dizajnirane za decu. Kada ih koristite, pratite ista uputstva kao za aparat za odrasle, ali obratite pažnju na neke dodatne stvari. Za optimalnu bezbednost, savetujemo da aparat za šišanje za decu uvek koristite sa češljem.

Nakon čišćenja aparata, nanesite i kapljicu ulja na zupce za šišanje. Video vodič za „Buzz Cut“ Pogledajte naš video vodič o tome kako da napravite „Buzz Cut“ kod kuće koristeći Philips aparat za šišanje. Video vodič za „Crew Cut“ Pogledajte naš video vodič o tome kako da napravite „Crew Cut“ kod kuće koristeći Philips aparat za šišanje. Napomena: skraćivanje bez češlja Element za šišanje je primarna jedinica Philips aparata za negu. Ima kratke, oštre ivice koje omogućavaju brzo i čisto skraćivanje. Koristite trimer bez češlja za podrezivanje da biste skratili kosu blizu kože (na dužinu od približno 0,5 mm) ili konturisali liniju vrata ili zulufe držeći ga pod uglom od 90 stepeni u odnosu na kožu. Kada skraćujete bez postavljenog češlja, savetujemo vam da: Budite pažljivi sa ivicama zubaca za šišanje.

Imajte na umu da će jedinica za šišanje ukloniti svaku dlaku koju dodirne.

Pomerajte aparat suprotno od smera rasta dlake dobro kontrolisanim pokretima i uz blag pritisak.