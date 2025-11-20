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Kako da ošišam kosu pomoću Philips aparata za šišanje ili negu?

Philips aparati za šišanje su idealni za samostalno šišanje ili šišanje prijatelja ili člana porodice. U ovom članku pružamo detalje o tome kako da ošišate sopstvenu kosu, kao i neke praktične savete.

Napomena: neki Philips višenamenski trimeri uključuju dodatke za šišanje kose na glavi. Informacije u ovom članku su takođe relevantne za višenamenske trimere, ali ćete možda morati da prilagodite savete svom uređaju.

Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele: MG9690/30 , MG3915/15 , MG3920/15 . Kliknite ovde da prikažete još brojeva proizvoda  ›

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