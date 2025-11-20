Da li mogu da isperem Philips aparat za negu vodom?

2 year warranty
Philips aparati za negu imaju ikone izlivene ili odštampane na dršci koje označavaju da li se mogu čistiti ili ispirati vodom. Ove ikone možda neće biti odmah uočljive, pa uvek proveravajte u dobro osvetljenom prostoru. Dokumentacija isporučena uz proizvod takođe će naznačiti da li se on može čistiti vodom ili ne.
Napomena: Kod nekih proizvoda, odvojivi češljevi i zupci za šišanje mogu se prati, dok drška ne može. Proverite dokumentaciju isporučenu uz proizvod za detalje.
