Da li mogu da isperem Philips aparat za negu vodom?

Philips aparati za negu imaju ikone izlivene ili odštampane na dršci koje označavaju da li se mogu čistiti ili ispirati vodom. Ove ikone možda neće biti odmah uočljive, pa uvek proveravajte u dobro osvetljenom prostoru. Dokumentacija isporučena uz proizvod takođe će naznačiti da li se on može čistiti vodom ili ne.

  • Ako proizvod ima ikonu precrtane slavine, ne bi trebalo da se ispira niti čisti vodom kako bi se izbeglo oštećenje uređaja. 
  • Ako proizvod ima ikonu slavine ili tuša, može se ispirati ili čistiti vodom.

Napomena: Kod nekih proizvoda, odvojivi češljevi i zupci za šišanje mogu se prati, dok drška ne može. Proverite dokumentaciju isporučenu uz proizvod za detalje.

Ikona precrtane slavine, ikona slavine i ikona tuša.

