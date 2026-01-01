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Sve serije

  • Energy Label Europe E
    Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Energy Label Europe E
    Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch

Obustavljeno

LCD monitor sa tehnologijom SmoothTouch

162B9T/00

Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
Izdržljivi monitor osetljiv na dodir i otporan na vodu i prašinu, za fleksibilno korišćenje svuda sa pomičnim postoljem koje omogućuje postavljanje pod potrebnim uglovima. Omogućava jednostavno i intuitivno korišćenje različitih aplikacija, uz značajno povećanje produktivnosti.
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Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch

  • B Line

  • 16 (dijagonala 15,6" / 39,6 cm)

  • 1366 x 768 HD

SmoothTouch displej za prirodan i gladak odziv

SmoothTouch displej za prirodan i gladak odziv

Ovaj Philips displej koristi projektovanu kapacitivnu dodirnu tehnologiju sa u 10 tačaka za gladak odziv. U potpunosti možete da iskoristite nove mogućnosti aplikacija zasnovanih na dodiru, kao i da oživite starije aplikacije. Dodirno kucajte sa 10 prstiju ili igrajte uzbudljive interaktivne igre sa prijateljima. Interaktivno sarađujte sa kolegama na poslu ili u školi i povećajte produktivnost i efikasnost.

Prednja površina monitora ima oznaku IP65 za otpornost na vodu i prašinu

Prednja površina monitora ima oznaku IP65 za otpornost na vodu i prašinu

U okruženjima sa nezgodnim uslovima potreban vam je monitor koji je napravljen tako da može da izdrži prskanje vode i prašinu koji predstavljaju realnost u svakodnevnom korišćenju. Oznake zaštite od prodiranja (IP) definisane u međunarodnom standardu IEC/EN 60529 koriste se za definisanje nivoa efikasnosti zaptivanja električnih kućišta protiv prodiranja stranih tela i vlage. Ovaj Philips displej ima međunarodnu IP oznaku za otpornost na vodu i vlagu, pa može da izdrži prskanje vode i prašinu koji predstavljaju realnost u svakodnevnom korišćenju.

SmartContrast za bogate crne detalje

SmartContrast za bogate crne detalje

SmartContrast je tehnologija kompanije Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje, pa automatski podešava boje i upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta, za najbolju digitalnu sliku i video, odnosno za igranje igara sa tamnim scenama. Kada je izabran režim Ekonomično, kontrast se podešava i pozadinsko osvetljenje doteruje za pravilno prikazivanje svakodnevnih kancelarijskih aplikacija i malu potrošnju energije.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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  1. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  2. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  3. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  4. Materijal i debljina rukavice: nitril (0,15 mm), pamuk (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  5. Pogledajte „SmoothTouch“ u korisničkom priručniku za više detalja u vezi sa podrškom za dodir u različitim operativnim sistemima.

  6. Brzo punjenje je usklađeno sa USB BC 1.2 standardom

  7. EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.

  8. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.