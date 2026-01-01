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Sve serije

  • Energy Label Europe D
    Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Energy Label Europe D
    Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
  • Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch

MonitorLCD monitor sa tehnologijom SmoothTouch

172B9T/00

Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch
Izdržljivi monitor osetljiv na dodir i otporan na vodu i prašinu, za fleksibilno korišćenje svuda sa pomičnim postoljem koje omogućuje postavljanje pod potrebnim uglovima. Omogućava jednostavno i intuitivno korišćenje različitih aplikacija, uz značajno povećanje produktivnosti.
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Sjajni interaktivni displej sa tehnologijom SmoothTouch

  • B Line

  • 17" (43,2 cm)

  • 1280 x 1024 (SXGA)

SmoothTouch displej za prirodan i gladak odziv

SmoothTouch displej za prirodan i gladak odziv

Ovaj Philips displej koristi projektovanu kapacitivnu dodirnu tehnologiju sa u 10 tačaka za gladak odziv. U potpunosti možete da iskoristite nove mogućnosti aplikacija zasnovanih na dodiru, kao i da oživite starije aplikacije. Dodirno kucajte sa 10 prstiju ili igrajte uzbudljive interaktivne igre sa prijateljima. Interaktivno sarađujte sa kolegama na poslu ili u školi i povećajte produktivnost i efikasnost.

Prednja površina monitora ima oznaku IP65 za otpornost na vodu i prašinu

Prednja površina monitora ima oznaku IP65 za otpornost na vodu i prašinu

U okruženjima sa nezgodnim uslovima potreban vam je monitor koji je napravljen tako da može da izdrži prskanje vode i prašinu koji predstavljaju realnost u svakodnevnom korišćenju. Oznake zaštite od prodiranja (IP) definisane u međunarodnom standardu IEC/EN 60529 koriste se za definisanje nivoa efikasnosti zaptivanja električnih kućišta protiv prodiranja stranih tela i vlage. Ovaj Philips displej ima međunarodnu IP oznaku za otpornost na vodu i vlagu, pa može da izdrži prskanje vode i prašinu koji predstavljaju realnost u svakodnevnom korišćenju.

SmartContrast za bogate crne detalje

SmartContrast za bogate crne detalje

SmartContrast je tehnologija kompanije Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje, pa automatski podešava boje i upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta, za najbolju digitalnu sliku i video, odnosno za igranje igara sa tamnim scenama. Kada je izabran režim Ekonomično, kontrast se podešava i pozadinsko osvetljenje doteruje za pravilno prikazivanje svakodnevnih kancelarijskih aplikacija i malu potrošnju energije.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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  1. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  2. Materijal i debljina rukavice: nitril (0,15 mm), pamuk (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Pogledajte „SmoothTouch“ u korisničkom priručniku za više detalja u vezi sa podrškom za dodir u različitim operativnim sistemima.

  4. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  5. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  6. Brzo punjenje je usklađeno sa USB BC 1.2 standardom

  7. EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.

  8. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.