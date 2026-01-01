Ekološki prihvatljivi materijali su u skladu sa glavnim međunarodnim standardima

Kompanija Philips je posvećena korišćenju održivih, ekološki prihvatljivih materijala u svom asortimanu monitora. Za sve plastične delove kućišta, metalne delove konstrukcije i materijale ambalaže koriste se materijali koji mogu u potpunosti da se recikliraju. Na odabranim modelima koristimo do 65% reciklirane plastike sa korišćenih uređaja. Strogo poštovanje RoHS standarda garantuje značajno smanjenje ili eliminisanje otrovnih supstanci poput olova. Sadržaj žive na monitorima sa CCFL pozadinskim osvetljenjem značajno je smanjen, a na monitorima sa LED pozadinskim osvetljenjem je potpuno eliminisan.