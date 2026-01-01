Obustavljeno
226E9QSB/00
Živopisni i oštri detalji, dizajn koji pomera granice
Ovaj elegantni Brilliance monitor pruža najbolji prikaz koji pomera granice. Ekran sa širokim uglovima gledanja omogućava vam da uživate u istom oštrom i živopisnom kvalitetu slike iz bilo kojeg ugla sa prednje strane. Režim bez treperenja smanjuje zamaranje očiju prilikom duže upotrebe.
E Line
22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Usled načina na koji se kontroliše osvetljenost na ekranima sa LED pozadinskim osvetljenjem, neki korisnici mogu da primete treperenje ekrana koje zamara oči. Philips tehnologija bez treperenja primenjuje novo rešenje za regulisanje osvetljenosti i smanjivanje treperenja radi ugodnijeg gledanja.
Kompanija Philips je posvećena korišćenju održivih, ekološki prihvatljivih materijala u svom asortimanu monitora. Za sve plastične delove kućišta, metalne delove konstrukcije i materijale ambalaže koriste se materijali koji mogu u potpunosti da se recikliraju. Na odabranim modelima koristimo do 65% reciklirane plastike sa korišćenih uređaja. Strogo poštovanje RoHS standarda garantuje značajno smanjenje ili eliminisanje otrovnih supstanci poput olova. Sadržaj žive na monitorima sa CCFL pozadinskim osvetljenjem značajno je smanjen, a na monitorima sa LED pozadinskim osvetljenjem je potpuno eliminisan.
Komentari
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Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.