2 godine garancije
Obustavljeno
E Line
27" (68,6 cm)
Full HD (1920 x 1080)
Tehnologija Ultra Wide-Color daje širi spektar boja, za sjajniju sliku. Ultra Wide-Color šira „gama boja“ daje prirodnije nijanse zelene, živopisne nijanse crvene i dublje nijanse plave. Oživite multimediju, slike, pa čak i produktivnost uz živopisne boje koje pruža tehnologija Ultra Wide-Color.
IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.
Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.
Nagrade
4.9
od 5
7
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Csaba_
08/07/2024
Magyarország
Ár érték arányban kiválló
Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.
Prednosti
Szépek a színek, van AMD Freesync
Mane
Max 75Hz
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
05/11/2020
Україна
Чудовий монітор
Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Jhin 99
21/08/2020
Україна
Чудовий монітор за такі гроші!!!
Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE 1931
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.