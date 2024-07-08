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  • Energy Label Europe E
    Zadivljujuće boje, elegantan dizajn
  • Zadivljujuće boje, elegantan dizajn
  • Zadivljujuće boje, elegantan dizajn
  • Energy Label Europe E
    Zadivljujuće boje, elegantan dizajn
  • Zadivljujuće boje, elegantan dizajn
  • Zadivljujuće boje, elegantan dizajn

Obustavljeno

LCD monitor sa izuzetno širokim opsegom boja

276E9QDSB/00

4.9
| (7) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Zadivljujuće boje, elegantan dizajn
Philips E Line monitor ima elegantan dizajn i izvanredne performanse slike. Full HD ekran sa tankim okvirom i tehnologijom Ultra Wide-Color pruža potpuno veran vizuelni prikaz. Uživajte u superiornom iskustvu gledanja uz elegantan dizajn.
Pogledajte sve prednosti

Zadivljujuće boje, elegantan dizajn

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • Full HD (1920 x 1080)

Ultra Wide-Color – širi opseg boja za živopisnu sliku

Ultra Wide-Color – širi opseg boja za živopisnu sliku

Tehnologija Ultra Wide-Color daje širi spektar boja, za sjajniju sliku. Ultra Wide-Color šira „gama boja“ daje prirodnije nijanse zelene, živopisne nijanse crvene i dublje nijanse plave. Oživite multimediju, slike, pa čak i produktivnost uz živopisne boje koje pruža tehnologija Ultra Wide-Color.

IPS LED tehnologija širokog prikaza, za tačnost slike i boja

IPS LED tehnologija širokog prikaza, za tačnost slike i boja

IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.

Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-7185178

Komentari

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4.9

od 5

7

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

08/07/2024

Magyarország

Magyarország

Ár érték arányban kiválló

Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.

Prednosti

Szépek a színek, van AMD Freesync

Mane

Max 75Hz

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

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  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  3. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  4. sRGB oblast na osnovu CIE 1931

  5. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.