ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Energy Label Europe G
    Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Energy Label Europe G
    Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda

Professional Monitor4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4 monitor

27B1U7903/00

3.5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Jednostavno sjajan

Philips Thunderbolt™ 4 monitor predstavlja bezbedno i pouzdano rešenje sa jednim kablom. Sa mini LED pozadinskim osvetljenjem i DisplayHDR™ 1400 sertifikatom, ovaj monitor daje izvanrednu sliku i preciznost boja za korisnike kojima su boje od ključne važnosti.

Pogledajte sve prednosti

Mini LED sa Thunderbolt baznom stanicom

Jednostavno sjajan

  • Brilliance 7000

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Munjevito brza veza za podatke, video i Ethernet

Munjevito brza veza za podatke, video i Ethernet

Ovaj Philips monitor sa baznom stanicom ima Thunderbolt™ 4 vezu. U poređenju sa standardnim USB-C monitorima, tehnologija Thunderbolt™ 4 pruža munjevitu brzinu prenosa podataka od 40 Gb/s, za video visoke rezolucije, prenos preko više strimova za lančano povezivanje, napajanje do 90 W za spoljne uređaje i stabilnu Ethernet vezu od 1 Gb/s.

Jednostavno i snažno lančano povezivanje za konfiguracije sa više monitora

Jednostavno i snažno lančano povezivanje za konfiguracije sa više monitora

Lančano povezivanje vam omogućava da pokrećete više monitora i uređaja pomoću jednog Thunderbolt porta na laptopu. Thunderbolt port na laptopu povežite sa ovim monitorom, pa pomoću drugog Thunderbolt porta na ovom monitoru možete da povežete drugi 4K monitor.

Pruža napajanje do 90 W za uređaje pomoću jednog porta

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Nagrade

  • Slika AWARD-7185171

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

3.5

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
2
1

13/08/2024

Polska

Polska

Tania alternatywa dla Apple Studio Display

Kupiłem ten monitor aby używać go z komputerem Apple. Domyślna rozdzielczość w macOS bez skalowania przy której tekst jest ostry to Full HD lub 4K. Dla mnie idealnie pasuje Full HD ponieważ na 27” interfejs i tekst jest naprawdę duży na czym mi zależało, a jednocześnie tekst pozostaje ostry, a pojedyczne piksele są ledwo widoczne. Super wygodne jest to, że zasilacz jest wbudowany więc do prądu podłączamy tylko kabel. Testowałem Apple Studio Display i tam rozdzielczość Full HD powodowała rozmycie tekstu “mydło”. Połączenie Thunderbolt jest super wygodne - 1 kablem przesyłamy obraz i zasilanie do laptopa (Ethernet nie testowałem). Należy najpierw odpowiednio skonfigurować monitor aby doświadczenie z użytkownika były zbliżone do Apple. Ustawić profil P3 w monitorze i systemie, wyłączyć SDR Local Dimming i zainstalować dodatkowo open-source aplikację, aby można było sterować jasnością i głośnością za pomocą klawiszy na klawiaturze Apple (monitor wspiera DDC). Osobiście wyłączyłem HDR ponieważ kolory często (zwłaszcza na biurku) były nienaturalne (przejaskrawione). Automatyczny tryb jasności dla mnie działa zbyt ostro więc go wyłączyłem, tryb obecności potrafi nagle ściemnić ekran, gdy siedzę (i myślę) w bezruchu przez dłuższy czas. Głośniki grają głośno, ale płasko - są słabe, ale nie trzeszczą. Monitor ma wbudowany wentylator, który załącza się przy wyższych jasnościach - jest minimalnie słyszalny. Monitor potrzebuje „na oko” z 5-7 sekund aby wybudzić się ze standby. W porównaniu do Studio Display jest dość gruby, pobiera więcej prądu i potrafi się zagrzać. Ogólnie polecam ten monitor do pracy z macOS, ponieważ obraz i wykonanie jest wysokiej jakości, a kosztuje 3x mniej! Jednak brakuje mu w nim głębszej integracji z ekosystemem Apple, experience nie jest taki ”smooth”.

Prednosti

Thunderbolt 4, kabel TB4 w pudełku, wysoka jasność SDR, aluminiowa podstawa, zintegrowane zasilanie, aluminiowa stopka, brak logo z przodu, małe ramki

Mane

Gruby, posiada wentylator, niewygodne przyciski menu monitora

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Datum upotrebe 2024-07-13

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Datum upotrebe 2024-07-13

16/11/2023

Latvija

Latvija

Verifikovani kupac

HDR certification Not found on Windows 11

Amazing Colors and contrast in SDR mode! There is no drivers for Windows 11 at November 2023! Maybe that's why colors and brightness are inaccurate in Adobe Photoshop v.25.1 HDR images. Adaptive Sync do not help well in games.

Ova recenzija je napisana za Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors

Datum upotrebe 2023-10-16

Ova recenzija je napisana za Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors

Datum upotrebe 2023-10-16

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  3. DCI-P3 pokrivenost je zasnovana na CIE1976

  4. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  5. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  6. Adobe RGB pokrivenost je zasnovana na CIE1976

  7. Rec 709 pokrivenost je zasnovana na CIE1976

  8. Rec 2020 pokrivenost je zasnovana na CIE1976

  9. Za prenos videa preko USB-C veze, laptop/uređaj mora da podržava USB-C DP Alt režim

  10. Aktivnosti poput deljenja ekrana i onlajn strimovanja videa i zvuka mogu da utiču na performanse mreže. Hardver, propusni opseg i performanse mreže određuju ukupni kvalitet zvuka i videa.

  11. Za USB-C funkciju punjenja i napajanja, vaš prenosni računar ili uređaj mora da podržava specifikacije USB-C standarda za napajanje. Za više podataka pogledajte korisnički priručnik prenosnog računara ili kontaktirajte proizvođača.

  12. Ako vam se čini da je Ethernet veza spora, otvorite meni na ekranu i izaberite USB 3.0 ili noviju verziju koja podržava LAN brzinu do 1G.

  13. Ispod SDR (standardni dinamički opseg), opseg temperature tokom rada može da dostigne 40 °C.

  14. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.