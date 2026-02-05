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Professional Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4 monitor

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Professional Monitor4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4 monitor

27B1U7903/00

Professional Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4 monitor

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Softver i upravljački programi

Softver za pametnu kontrolu

  • verzija: V7.0.0
  • ZIP datoteka, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Upravljački programi za Windows 8 - English (US)

  • verzija: 27B1U
  • ZIP datoteka, 11.7 kB
  • 25 February 2022

Uputstva i Dokumentacija

Quick start guide - English (US)

  • PDF datoteka, 6.2 MB
  • 2 June 2023

Energetska oznaka

  • PDF datoteka, 560.2 kB
  • 1 June 2023

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