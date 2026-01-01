27E1N3300A/00
Pojednostavite povezivanje uz USB-C
Ovaj USB-C višenamenski monitor kompanije Philips nudi konfiguraciju bez nagomilanih kablova. Uz jedan kabl možete da gledate glatke video zapise visoke rezolucije, prenosite podatke i napunite laptop. Pravi centar za mobilne profesionalce.
Serija 3000
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Ovaj Philips monitor koristi USB priključak tipa C koji služi i za napajanje. Zahvaljujući inteligentnom i prilagodljivom upravljanju napajanjem, možete da direktno napajate kompatibilni uređaj. Tanak i simetričan USB-C priključak omogućava lako povezivanje jednim kablom. Možete da gledate video snimke velike rezolucije i da prenosite podatke velikom brzinom, istovremeno napajajući i puneći svoj kompatibilni uređaj.
Gejming ne treba da uključuje izbor između seckanja i izgubljenih kadrova. Uz novi Philips monitor, ni ne mora. Dobićete glatke performanse bez artefakata na praktično svakoj brzini kadrova iz tehnologiju AMD FreeSync™, brzo i glatko osvežavanje i munjevito vreme odziva.
MPRT (Motion Picture Response Time – Vreme odziva pokretne slike) predstavlja intuitivniji način za opisivanje vremena odziva, koje se direktno odnosi na period od ada vidite zamućenje do prikazivanja čiste i jasne slike. Philips monitor za igranje sa odzivom od 1 ms MPRT efektivno eliminiše zamućivanje i zamagljivanje pokreta, za oštrije i preciznije vizuelne efekte koji unapređuju doživljaj igranja. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih i napetih igara.
Komentari
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Maksimalna rezolucija, samo za HDMI ulaz.
Za najbolje performanse izlaza, uvek proverite da li vaša grafička kartica podržava maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja Philips monitora.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
MPRT služi za prilagođavanje osvetljenosti radi smanjenja šuma, pa ne možete da podešavate osvetljenost dok je MPRT uključeno. Da bi se smanjilo zamagljivanje pokreta, LED pozadinsko osvetljenje treperi sinhronizovano sa osvežavanjem ekrana, što može da dovede do primetnih promena osvetljenosti.
MPRT je režim optimizovan za igranje. Uključivanje režima MPRT može da dovede do primetnog treperenja ekrana. Preporučuje se da ga isključite kada monitor ne koristite za igranje.
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931
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Za USB-C funkciju punjenja i napajanja, vaš prenosni računar ili uređaj mora da podržava specifikacije USB-C standarda za napajanje. Za više podataka pogledajte korisnički priručnik prenosnog računara ili kontaktirajte proizvođača.
Za prenos videa preko USB-C veze, laptop/uređaj mora da podržava USB-C DP Alt režim
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.