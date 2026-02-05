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Monitor USB-C monitor

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MonitorUSB-C monitor

27E1N3300A/00

Monitor USB-C monitor

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Softver i upravljački programi

Softver za pametnu kontrolu

  • verzija: V7.0.0
  • ZIP datoteka, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Upravljački programi za Windows 8 - English (US)

  • verzija: 27E1N3300
  • ZIP datoteka, 10 kB
  • 10 March 2022

Uputstva i Dokumentacija

Quick start guide - English (US)

  • PDF datoteka, 1.3 MB
  • 1 June 2023

Energetska oznaka

  • PDF datoteka, 541.3 kB
  • 14 June 2023

Garancija i servis

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Garancija

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