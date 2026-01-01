Sertifikovana NVIDIA® G-SYNC® kompatibilnost za glatko, dinamično igranje

Kada igrate intenzivne igre sa velikim brzinama osvežavanja, može da dođe do treperenja ekrana bez optimalne sinhronizacije grafike. Ovaj Philips monitor sertifikovan je za NVIDIA® G-SYNC® kompatibilnost, smanjuje treperenje ekrana i sinhronizuje brzinu osvežavanja monitora sa izlazom grafičke kartice, za glatkiji doživljaj igranja. Scene se pojavljuju trenutno, objekti izgledaju oštrije i igranje je glatko, pa dobijate zadivljujuće vizuelno iskustvo i ozbiljnu prednost nad konkurencijom.