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Evnia Gaming MonitorQuad HD monitor za igranje

27M1N5500ZA/00

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Ovaj Philips monitor za igranje daje kristalno čistu sliku i glatko igranje. FreeSync i velika brzina osvežavanja od 170 Hz sa HDR-om stvara glatki i verni doživljaj. Ekran sa tankim okvirom sa tehnologijom Ultra Wide-Color poboljšava uvlačenje u sliku.
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  • Evnia 5000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560x1440 (QHD)

Tehnologija IPS Nano Color proširuje gamu boja za živopisne vizuelne efekte

Tehnologija IPS Nano Color proširuje gamu boja za živopisne vizuelne efekte

Za kritičnu primenu u obradi slike, igranju igara i produktivnosti, Nano IPS ekran daje visoku tačnost boja pri širokim uglovima gledanja, bez pomeranja boja. Bogatija crvena, raskošnija zelena i dublja plava. Izuzetno široka gama boja uz tehnologiju IPS Nano Color koristi nanočestice fosfora poboljšane pomoću KSF za upijanje viška svetla koje stvara ekran i prikazivanje neverovatnih boja. Verne boje. Naši paneli postižu do 98% pokrivanja DCI-P3 standarda za gamu boja po pitanju čistoće prikaza, prema definiciji organizacije The Society of Motion Pictures and Television Engineers za kinematografski kvalitet slike.

AMD FreeSync™ Premium; glatko igranje bez treperenja i podrhtavanja

AMD FreeSync™ Premium; glatko igranje bez treperenja i podrhtavanja

Igranje igara ne bi trebalo da predstavlja izbor između iseckane akcije ili ispuštenih kadrova. AMD FreeSync™ Premium ozbiljnim igračima pruža gladak doživljaj bez treperenja i uz najviše performanse. Nema kompromisa, igrajte bez brige, uz veliku brzinu osvežavanja, kompenzaciju malog broja kadrova i malo kašnjenje.

Sertifikovana NVIDIA® G-SYNC® kompatibilnost za glatko, dinamično igranje

Sertifikovana NVIDIA® G-SYNC® kompatibilnost za glatko, dinamično igranje

Kada igrate intenzivne igre sa velikim brzinama osvežavanja, može da dođe do treperenja ekrana bez optimalne sinhronizacije grafike. Ovaj Philips monitor sertifikovan je za NVIDIA® G-SYNC® kompatibilnost, smanjuje treperenje ekrana i sinhronizuje brzinu osvežavanja monitora sa izlazom grafičke kartice, za glatkiji doživljaj igranja. Scene se pojavljuju trenutno, objekti izgledaju oštrije i igranje je glatko, pa dobijate zadivljujuće vizuelno iskustvo i ozbiljnu prednost nad konkurencijom.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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Odricanje od odgovornosti

  1. „IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

  2. Maksimalna rezolucija dostupna je samo za DP ulaz.

  3. Za najbolje performanse izlaza, uvek proverite da li vaša grafička kartica podržava maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja Philips monitora.

  4. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  5. MPRT služi za prilagođavanje osvetljenosti radi smanjenja šuma, pa ne možete da podešavate osvetljenost dok je MPRT uključeno. Da bi se smanjilo zamagljivanje pokreta, LED pozadinsko osvetljenje treperi sinhronizovano sa osvežavanjem ekrana, što može da dovede do primetnih promena osvetljenosti.

  6. MPRT je režim optimizovan za igranje. Uključivanje režima MPRT može da dovede do primetnog treperenja ekrana. Preporučuje se da ga isključite kada monitor ne koristite za igranje.

  7. Prikaz boja: 10-bitno je dostupno samo u QHD pri 120 Hz

  8. DCI-P3 pokrivenost je zasnovana na CIE1976

  9. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  10. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  11. Adobe RGB pokrivenost je zasnovana na CIE1976

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.

  13. Interfejs koji podržava NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  14. Obavezno ažurirajte NVIDIA® G-SYNC® upravljački program na najnoviju verziju, potražite više informacija na NVIDIA veb lokaciji: https://www.nvidia.com/

  15. Proverite da li vaša grafička kartica podržava NVIDIA® G-SYNC®

  16. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.