ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

Evnia Gaming Monitor Quad HD monitor za igranje

Podrška

Evnia Gaming MonitorQuad HD monitor za igranje

27M1N5500ZA/00

Evnia Gaming Monitor Quad HD monitor za igranje

Idi u prodavnicu

Prijavite se ili kreirajte nalog

Registrujte Vaš proizvod

Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.

Registrujte se odmah

Softver i upravljački programi

Softver za pametnu kontrolu

  • verzija: V7.0.0
  • ZIP datoteka, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Upravljački programi za Windows 8 - English (US)

  • verzija: 27M1N
  • ZIP datoteka, 10 kB
  • 22 October 2021

Uputstva i Dokumentacija

Quick start guide - English (US)

  • PDF datoteka, 8.9 MB
  • 7 February 2024

Energetska oznaka

  • PDF datoteka, 75.1 kB
  • 8 June 2023

Garancija i servis

Proverite uslove garancije i pokrenite zamenu ili popravku proizvoda

Garancija

Smernice naše garancije za proizvode

Obratite se kompaniji Philips

Drago nam je što možemo da vam pomognemo