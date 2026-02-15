2 godine garancije
Evnia 8000
26,5" (67,3 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Spremite se za igranje sa brzinom osvežavanja do 360 Hz, uz kvalitet slike koji će vas ostaviti zadivljenim. Brže ostvarujte ciljeve i pogađajte mete, uz neprikosnovenu jasnoću: igre će izgledati jasno i oštro dok zujite kroz nivoe i scene.
Odbranite prave boje QD-OLED ekrana od bleđenja tokom vremena. Da biste produžili životni vek ekrana, ovaj monitor ima integrisani grafenski štit koji održava ekran hladnim. Grafen čuva integritet ekrana ravnomernim rasipanjem toplote koju generiše plavo svetlo koje emituje ekran i hladi efikasnije od grafita. Za gejmere, to znači da možete igrati sa sigurnošću da će boje u igri ostati savršene u piksel.
Ovi Philips ekrani pružaju kristalno jasne slike Quad HD rezolucije od 2560 x 1440 piksela. Zahvaljujući panelima visokih performansi sa velikom gustinom piksela, što je omogućeno izvorima velike propusne moći, ovi novi ekrani će oživeti slike i grafiku. Bez obzira na to da li ste zahtevan profesionalac kojem su potrebne izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rešenja, korisnik 3D grafičkih aplikacija ili finansijski stručnjak koji radi sa ogromnim tabelama, Philips ekrani će vam pružiti kristalno jasne slike.
Nagrade
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Zsolt740
15/02/2026
Magyarország
Deo promocije
Verifikovani kupac
Ez egy kiálló termék.
Közel két hónap használat után kijelenthetem, hogy ez a monitor ebben az árkategóriában az egyik legjobb vétel. El kell bíbelődni a személyre szabással, de meghálálja. Elképesztően jó képminőség, színek, képfrissítés. Pozitív tapasztalatom: Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok és jól konfigurálható védelmi funkciók a beégés ellen. Negatív tapasztalatom: A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care kissé túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre. A gyári lábakon oldal irányba nehézkesen mozgatható a monitor.
Prednosti
Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok védelmi funkció.
Mane
A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes színek. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care gyakran túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Vrednost vremena odziva podudara se sa SmartResponse. Šablon merenja je 1 horizontalna linija.
DCI-P3 pokrivenost je zasnovana na CIE1976, sRGB oblast je zasnovana na CIE1931, NTSC oblast i Adobe RGB oblast su zasnovane na CIE1976.
Aktivni pikseli: 2560 (H) x 1440 (V). Ukupni broj piksela: 2576 (H) x 1456 (V); dodatni pikseli na svakoj strani, prostor rezervisan za orbitiranje piksela.
Odnos emitovanog svetla ekrana u opsegu od 415–455 nm za emisiju ekrana od 400–500 nm biće manji od 50%.
Za najbolje performanse izlaza, uvek proverite da li vaša grafička kartica podržava maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja Philips monitora.
Ovaj monitor teži održivosti: postolje je napravljeno od 35% reciklirane plastike.
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.
Proizvodi i dodatna oprema navedeni u ovoj brošuri mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje i regiona.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.
Interfejs koji podržava NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Obavezno ažurirajte NVIDIA® G-SYNC® upravljački program na najnoviju verziju, potražite više informacija na NVIDIA veb lokaciji: https://www.nvidia.com/
Proverite da li vaša grafička kartica podržava NVIDIA® G-SYNC®