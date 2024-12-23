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Evnia Gaming Monitor QD OLED monitor za igranje

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Evnia Gaming MonitorQD OLED monitor za igranje

27M2N8500/01

Evnia Gaming Monitor QD OLED monitor za igranje

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Softver i upravljački programi

Upravljački programi za Windows 10

  • verzija: V1.0
  • ZIP datoteka, 91.7 kB
  • 23 December 2024

Upravljački programi za Windows 11

  • verzija: V1.0
  • ZIP datoteka, 91.7 kB
  • 23 December 2024

Uputstva i Dokumentacija

Priručnik za instalaciju

  • PDF datoteka, 7.9 MB
  • 20 March 2026

Vodič za brzi početak

  • PDF datoteka, 600.7 kB
  • 24 February 2026

Garancija i servis

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Garancija

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