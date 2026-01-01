326P1H/01
Savladajte svaki zadatak uz oštar prikaz
Philips monitor sa USB baznom stanicom tipa C predstavlja sveobuhvatno rešenje. Gledajte QHD sliku i istovremeno punite prenosni računar uz do 90 W pomoću jednog USB-C kabla. Iskačuća veb kamera koja ima Windows Hello i lančano vezivanje pružaju performanse i praktičnost.
P Line
32 (dijagonala 31,5" / 80 cm)
2560x1440 (QHD)
Doživite poboljšanu udobnost i čitljivost prilikom čitanja dugih dokumenata sa puno teksta. Režim EasyRead stvara doživljaj gledanja nalik na papir koji je prijatniji za oči tako što prilagođava boje i nivoe zumiranja ekrana koji simuliraju osećaj čitanja sa pravog papira – direktno na digitalnom ekranu.
Ovi Philips monitori daju kristalno jasnu sliku Quad HD rezolucije od 2560x1440 ili 2560x1080 piksela. Uz korišćenje panela visokih performansi sa velikom gustinom piksela, koju omogućavaju izvori velikog propusnog opsega, kao što su USB-C, Displayport i HDMI, ovi novi monitori oživljavaju slike i grafiku. Bez obzira na to da li ste zahtevni profesionalac koji traži izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rešenja, korisnik aplikacija za 3D grafiku ili finansijski genije koji radi sa ogromnim tabelama, Philips monitori daju kristalno jasnu sliku.
Komentari
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Maksimalna rezolucija je dostupna za USB-C, DP ili HDMI ulaz.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931
Adobe RGB pokrivenost je zasnovana na CIE1976
Aktivnosti poput deljenja ekrana i onlajn strimovanja videa i zvuka mogu da utiču na performanse mreže. Hardver, propusni opseg i performanse mreže određuju ukupni kvalitet zvuka i videa.
Za prenos videa preko USB-C veze, laptop/uređaj mora da podržava USB-C DP Alt režim
Za USB-C funkciju punjenja i napajanja, vaš prenosni računar ili uređaj mora da podržava specifikacije USB-C standarda za napajanje. Za više podataka pogledajte korisnički priručnik prenosnog računara ili kontaktirajte proizvođača.
DisplayPort izlaz radi samo pod DP ulazom ili USB-C ulazom.
Mac OS ne podržava funkciju DP-Out MST proširenja.
Ako vam se čini da je Ethernet veza spora, otvorite meni na ekranu i izaberite USB 3.0 ili noviju verziju koja podržava LAN brzinu do 1G.
EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.