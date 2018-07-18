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Brilliance LCD monitor sa USB-C baznom stanicom

Obustavljeno

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BrillianceLCD monitor sa USB-C baznom stanicom

328P6VUBREB/00

Brilliance LCD monitor sa USB-C baznom stanicom

Obustavljeno

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Softver i upravljački programi

Upravljački programi za Windows 8 - English (US)

  • verzija: 328P6vU
  • ZIP datoteka, 11.5 kB
  • 18 July 2018

Upravljački programi za Windows 7 - English (US)

  • verzija: 328P6vU
  • ZIP datoteka, 11.5 kB
  • 18 July 2018

Uputstva i Dokumentacija

Napomena o TCO sertifikatu - English (US)

  • PDF datoteka, 350.9 kB
  • 31 May 2023

Quick start guide - English (US)

  • PDF datoteka, 3.3 MB
  • 30 May 2023

Garancija i servis

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Garancija

Smernice naše garancije za proizvode

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