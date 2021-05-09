Savladajte svaki zadatak uz oštri panoramski prikaz
Zaobljeni Philips Brilliance WQHD monitor sa tehnologijom DisplayHDR 400 daje oštru, izvanrednu sliku. USB-C i bezbedna iskačuća veb kamera sa podrškom za Windows Hello povećavaju produktivnost.
P Line
34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Ovi Philips monitori daju CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 sliku. Zahvaljujući panelima visokih performansi sa velikom gustinom piksela i širokim uglovima gledanja 178/178, ovi novi monitori oživljavaju slike i grafiku. UltraWide format 21:9 omogućava veću produktivnost uz više mesta za paralelno poređenje i više vidljivih kolona u unakrsnim tabelama. Bez obzira na to da li ste zahtevni profesionalac koji traži izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rešenja ili finansijski mag koji radi sa ogromnim unakrsnim tabelama, Philips monitori daju CrystalClear sliku.
Uz Philips MultiView monitor izuzetno visoke rezolucije, sada možete da iskusite raznovrsne opcije povezivanja. MultiView omogućava aktivno dvostruko povezivanje i prikazivanje, pa istovremeno možete da radite sa više uređaja, kao što su PC i laptop, za složeno istovremeno obavljanje više zadataka.
Ovaj Philips monitor ima ugrađenu USB baznu stanicu tipa C sa mogućnošću napajanja. Tanki, obostrani USB-C konektor omogućava lako povezivanje pomoću jednog kabla. Jednostavnije organizujte povezivanjem svih perifernih uređaja, poput tastature, miša i RJ-45 Ethernet kabla, na baznu stanicu monitora. Jednostavno povežite laptop sa ovim monitorom pomoću jednog USB-C kabla da biste gledali video visoke rezolucije i prenosili podatke ogromnom brzinom, dok istovremeno napajate i punite laptop.
5.0
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
StašaR
09/05/2021
Slovenija
Odličen monitor za delo od doma
Za ta monitor sem se odločila, ker smo potrebovali nov monitor za šolanje od doma. Ker ima vgrajeno kamero in zvočnike je bila odločitev enostavna. Pa še širok je in lahko gledaš in delaš dve stvari naenkrat.
Prednosti
odlična slika, vgrajeni zvočniki in kamera
Mane
zaenkrat nič
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 346P1CRH Ukrivljen LCD-monitor UltraWide z vhodom USB-C
Datum upotrebe 2021-04-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 346P1CRH Ukrivljen LCD-monitor UltraWide z vhodom USB-C
Datum upotrebe 2021-04-09
Forrest Gump 2024
31/05/2024
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Spokojenost
Monitor zkoušen na 4 NTB a běží v pořádku. Používám na práci a děti pro školní úlohy a hraní her.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Datum upotrebe 2024-04-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Datum upotrebe 2024-04-30
Chico DG
28/04/2022
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
16h dzień w dzień - po prostu Wow!
SPełnia moje wymagania od A do Z - Postawilem na tę firmę i się nie zawiodłem. 55 calowy Telewizor pokazał na co tę firme stać. Idąc po kolejny zakup, wybrałem ten model monitora. Pracuje na dwóch stystemach Win i MacOS i i monitor nie ma z tym najmniejszych problemów.
Prednosti
Wszechstronny, Wielozadaniowy, Skrojony na miarę!
Mane
Brak :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Datum upotrebe 2021-03-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Datum upotrebe 2021-03-28
Poluprečnik luka zakrivljenja ekrana u mm
Maksimalna rezolucija je dostupna za USB-C, DP ili HDMI ulaz.
Kada uspostavljate USB-C vezu, a računar ne podržava HBR3, postavku USB baze promenite na USB 2.0 i biće podržana rezolucija do 3440 x 1440 pri 100 Hz.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
BT. 709 / DCI-P3 pokrivenost je zasnovana na CIE1976
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931
Adobe RGB pokrivenost je zasnovana na CIE1976
Ako vam se čini da je Ethernet veza spora, otvorite meni na ekranu i izaberite USB 3.0 ili noviju verziju koja podržava LAN brzinu do 1G.
DisplayPort verzija 1.4 je za HDR
Za prenos videa preko USB-C veze, laptop/uređaj mora da podržava USB-C DP Alt režim
Za USB-C funkciju punjenja i napajanja, vaš prenosni računar ili uređaj mora da podržava specifikacije USB-C standarda za napajanje. Za više podataka pogledajte korisnički priručnik prenosnog računara ili kontaktirajte proizvođača.
Maksimalni podržani broj spoljnih monitora: 1 uz USB-C, 2 uz DP
Maksimalna rezolucija spoljnog monitora zavisi od ograničenja propusnog opsega.
Kada je sa monitorom uspostavljena USB-C veza, a računar podržava HBR3, možete da imate MST funkciju sa maksimalnom rezolucijom od 3440 x 1440 pri 60 Hz na primarnom monitoru i 1920 x 1080 pri 60 Hz na sekundarnom monitoru. Ako ne, promenite USB postavku primarnog monitora na USB 2.0 pomoću OSD menija da biste imali MST funkciju
Za MST preko DP veze, primarni i sekundarni monitor treba da budu podešeni na režim proširenja DP izlaza pomoću OSD menija monitora, a maksimalna rezolucija na primarnom i sekundarnom monitoru može da bude samo 3440 x 1440 pri 60 Hz.
EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.
Proizvodi i dodatna oprema navedeni u ovoj brošuri mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje i regiona.
Kabl(ovi) isporučen(i) uz proizvod može/mogu se razlikovati po tipu, količini i specifikacijama u skladu sa specifičnim zahtevima zemlje ili regiona.