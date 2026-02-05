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Monitor Zaobljeni UltraWide LCD monitor sa USB-C vezom

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MonitorZaobljeni UltraWide LCD monitor sa USB-C vezom

346P1CRH/00

Monitor Zaobljeni UltraWide LCD monitor sa USB-C vezom

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Softver i upravljački programi

Softver za pametnu kontrolu

  • verzija: V7.0.0
  • ZIP datoteka, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Upravljački programi za Windows 8

  • verzija: V2.0
  • ZIP datoteka, 1.2 MB
  • 17 November 2025

Uputstva i Dokumentacija

Napomena o TCO sertifikatu - English (US)

  • PDF datoteka, 86.9 kB
  • 14 June 2023

Quick start guide - English (US)

  • PDF datoteka, 1.4 MB
  • 15 June 2023

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