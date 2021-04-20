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Obustavljeno

LEDFHD LED TV

43PFS5525/12

4.5

| (15) Komentari | 87% preporučuje ovaj proizvod

Prenosiv. Pristupačan.

Tražite televizor koji je dobar, ali nije suviše komplikovan? Ovaj kompaktan, pristupačan LED televizor ima sve što vam treba i ništa što vam ne treba. Funkcija Pixel Plus HD pruža oštru sliku, zvuk je jasan i može lepo i lako da se premešta iz prostorije u prostoriju.

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TV brand claim gold

99,91% ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ne žele da ga vrate. 1

Full HD TV

Prenosiv. Pristupačan.

  • 108 cm (43")

  • Full HD LED televizor

  • Pixel Plus HD

Minimalistički sjani srebrni ram. Tanke stope.

Full HD LED TV. Kristalno jasna rezolucija.

Pređite sa HD rezolucije na viši nivo Full HD-a. Vaš Full HD ekran, nudi oštriju sliku sa većom osvetljenošću, boljim kontrastom i realističnim bojama, učiniće da još više uživate u svom televizoru.

Dva HDMI porta. Lako povezivanje sa DVD uređajem.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

15

Komentari

87%

preporučuje ovaj proizvod

2

20/04/2021

Slovenija

Slovenija

Super

Za to ceno super TV, z osnovnimi funkcijami,primeren za majhne prostore

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za LED 24PFS5525 LED-televizor FHD

Datum upotrebe 2021-03-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za LED 24PFS5525 LED-televizor FHD

Datum upotrebe 2021-03-20

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Харесвам продуктите на "Philips".

Харесвам всички продукти на "Philips", които съм успяла да си закупя.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za LED 43PFS5525 FHD LED телевизор

Datum upotrebe 2020-09-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za LED 43PFS5525 FHD LED телевизор

Datum upotrebe 2020-09-07

07/05/2022

Polska

Polska

podstawowy telewizor

Jak na telewizor 43" z tej serii to jest to całkiem dobry sprzęt do oglądania telewizji. Jeżeli nie oczekujemy, że za tysiąc złotych otrzymamy super wyposażony sprzęt spełniający wygórowane oczekiwania, (najlepiej jeszcze ze smartem, matrycą OLED 120Hz i subwooferem :) ) to znaczy, że realnie podchodzimy do zakupów zamiast marzyć o cudach za grosze. I tu właśnie idealnie wpasowuje się ten model do zadań podstawowych. Bez zbędnych wodotrysków i światełek ale za to z nowym dekoderem DVBT2 na pokładzie.

Prednosti

DVBT2 HEVC, 2 HDMI, USB, cena

Mane

za taką cenę nie można szukać wad

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za LED 43PFS5525 Telewizor LED HD

Datum upotrebe 2022-04-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za LED 43PFS5525 Telewizor LED HD

Datum upotrebe 2022-04-07

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu rezultata Ambilight probnog programa sprovedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. februara 2023. i 28. februara 2025. godine. Tokom ovog perioda, 99,91% učesnika odlučilo je da zadrži svoj Ambilight TV, uprkos mogućnosti povraćaja uz punu refundaciju bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.

  2. Godišnja potrošnja energije (kWč/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.

  4. Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.