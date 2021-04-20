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Prenosiv. Pristupačan.
Tražite televizor koji je dobar, ali nije suviše komplikovan? Ovaj kompaktan, pristupačan LED televizor ima sve što vam treba i ništa što vam ne treba. Funkcija Pixel Plus HD pruža oštru sliku, zvuk je jasan i može lepo i lako da se premešta iz prostorije u prostoriju.
108 cm (43")
Full HD LED televizor
Pixel Plus HD
Pređite sa HD rezolucije na viši nivo Full HD-a. Vaš Full HD ekran, nudi oštriju sliku sa većom osvetljenošću, boljim kontrastom i realističnim bojama, učiniće da još više uživate u svom televizoru.
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4.5
od 5
15
Komentari
87%
preporučuje ovaj proizvod
Dakar12
20/04/2021
Slovenija
Super
Za to ceno super TV, z osnovnimi funkcijami,primeren za majhne prostore
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za LED 24PFS5525 LED-televizor FHD
Datum upotrebe 2021-03-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za LED 24PFS5525 LED-televizor FHD
Datum upotrebe 2021-03-20
Zafir_r
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Харесвам продуктите на "Philips".
Харесвам всички продукти на "Philips", които съм успяла да си закупя.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za LED 43PFS5525 FHD LED телевизор
Datum upotrebe 2020-09-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za LED 43PFS5525 FHD LED телевизор
Datum upotrebe 2020-09-07
Posiadacz Taniego TV
07/05/2022
Polska
podstawowy telewizor
Jak na telewizor 43" z tej serii to jest to całkiem dobry sprzęt do oglądania telewizji. Jeżeli nie oczekujemy, że za tysiąc złotych otrzymamy super wyposażony sprzęt spełniający wygórowane oczekiwania, (najlepiej jeszcze ze smartem, matrycą OLED 120Hz i subwooferem :) ) to znaczy, że realnie podchodzimy do zakupów zamiast marzyć o cudach za grosze. I tu właśnie idealnie wpasowuje się ten model do zadań podstawowych. Bez zbędnych wodotrysków i światełek ale za to z nowym dekoderem DVBT2 na pokładzie.
Prednosti
DVBT2 HEVC, 2 HDMI, USB, cena
Mane
za taką cenę nie można szukać wad
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za LED 43PFS5525 Telewizor LED HD
Datum upotrebe 2022-04-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za LED 43PFS5525 Telewizor LED HD
Datum upotrebe 2022-04-07
Na osnovu rezultata Ambilight probnog programa sprovedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. februara 2023. i 28. februara 2025. godine. Tokom ovog perioda, 99,91% učesnika odlučilo je da zadrži svoj Ambilight TV, uprkos mogućnosti povraćaja uz punu refundaciju bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.
Godišnja potrošnja energije (kWč/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.
Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.