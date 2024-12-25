2 godine garancije
Prečišćava vazduh u prostorijama do 78 m²
Brzina pravljenja čistog vazduha (CADR) od 300 ㎥/h
HEPA i filter sa aktivnim ugljem
Proizvod je povezan sa aplikacijom Air+
Tehnologija VitaShield hvata aerosole i čestice manje od najmanjeg poznatog korona virusa (6). Gotovo ništa ne može da pobegne VitaShield tehnologiji – ona deaktivira viruse i zarobljava ih unutra. Nezavisno je testirano od strane Airmid Healthgroup za uklanjanje do 99,9% virusa i aerosola iz vazduha (2). Takođe je testirano za korona virus (7).
Philips prečišćivači vazduha prolaze kroz 170 obaveznih i strogih ispitivanja pre puštanja u promet iz fabrike i nose sertifikat Fondacije evropskog centra za istraživanje alergija (engl. European Centre for Allergy Research Foundation). Podvrgavaju se rigoroznim testovima veka trajanja i izdržljivosti pri neprekidnom radu (24 sata svakog dana u nedelji).
U režimu za spavanje, prečišćivač radi u skoro potpunoj tišini, za čist vazduh dok spavate. Indeks kvaliteta vazduha i osvetljenje u korisničkom interfejsu mogu da se zatamne ili isključe kako bi se izbegle svetlosne smetnje.
4.9
od 5
21
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Иван А
25/12/2024
България
Много доволни
Действително пречиства. Има голям ефект. Има разлика.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 1000i AC1715/10 Пречиствател на въздух
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 1000i AC1715/10 Пречиствател на въздух
Марийче
18/05/2022
България
Компактен и ефективен
Много съм доволна от този пречиствател - като размери е много компактен и като начин на работа е много чувствителен и прецизен. Много четох преди да си закупя такъв уред и се оказа, че само пречиствателите на Филипс пречистват най-малките възможни частици, други марки не успяват дори да пречистят цигарен дим, но не и този. Цената му е доста добра, ако сравним и с други модели на марката.
Prednosti
Компактен, супер чувствителен на замърсяване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 1000i AC1715/10 Пречиствател на въздух
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 1000i AC1715/10 Пречиствател на въздух
Nikolajka34
16/10/2022
Česká republika
Deo promocije
Pomocník pro život
Bydlíme s rodinou ve městě, a i když se to nezdá, je tu velká míra prachu od projíždějících aut a od stavby nového panelového domu a všechny tyto nečistoty máme uvnitř interiéru. Jelikož jsem alergik, o koupi čističky jsem dlouho uvažovala. Nyní už si nedovedu představit život bez ní. Čistička Air Purifier 1000i se po koupi stala nezbytným pomocníkem v naší domácnosti a tomu, kdo o nákupu uvažuje vzkážu jediné – neváhejte! Opravdu stojí za to. Právě jako člověk s touto „indispozicí“ mohu dobře zhodnotit, jak čistička krásně vzduch vyčistila, a i přes to, že je již po létě, i tak nás trápí alergeny (v tomto období hlavně pelyněk) a mohu říct, že jsem po letech s lehkostí přešla každoroční alergii a cítím se skvěle. Věřím, že stejné by to bylo i z jara či v létě, kdy jsou alergeny též velmi agresivní a mohu říct, že na další alergenní období se těším, jak ho krásně strávím bez nutnosti tlumících léků a ucpaného nosu. Který alergik toto může říct? V propojení s aplikací Philips můžete čističku ovládat na dálku a také sledovat momentální úroveň znečistění ovzduší jak v místnosti, tak i venku, a získat tak informace i o aktuálních alergenech a jejich intenzitě ve vaší lokalitě, což velice oceňuji. Díky tichému nočnímu režimu je čistička zapnutá i přes noc a ani o jejím provozu nevíte. Je naprosté ticho a tma. Žádná záře od displeje, což je velmi pozitivní. Jediné, co někdo může vnímat jako malé mínus je vyšší pořizovací cena nových filtrů. Za mě ale opravdu mohu na 100 % doporučit, a to nejen alergikům. Ale i majitelům zvířat (sama jednoho vlastním), tak i lidem, co chtějí mít čisté prostředí pro život. Ať lidé ve městech nebo i na vesnici. Nečistoty v ovzduší jsou zkrátka všude.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 1000i Series AC1715/10 1000i Series
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 1000i Series AC1715/10 1000i Series
(1)Od vazduha koji prolazi kroz filter, u pitanju je teoretsko vreme za jednokratno čišćenje izračunato deljenjem CADR 300 m³/h veličinom prostorije od 48 m³ (pod pretpostavkom da je površina poda prostorije 20 m², a visina 2,4 m).
(2)Testirano od strane Airmid Healthgroup Ltd. u komori od 28,5 m³ sa virusom gripa A (H1N1) koji se prenosi vazduhom; smanjenje izmereno u Turbo režimu nakon 10–20 minuta. Prečišćivači vazduha sami po sebi ne štite od virusa COVID-19, ali mogu doprineti sveukupnoj zaštiti (US EPA).
(3)Od vazduha koji prolazi kroz filter, testirano je sa NaCl aerosolom od strane iUTA, u skladu sa standardom DIN 71460-1
(4)Od vazduha koji prolazi kroz filter, testirano je sa prašinom polena breze na filteru u skladu sa SOP 350.003 austrijskog OFI instituta
(5)Prečišćivači vazduha kompanije Philips imaju veću brzinu pravljenja čistog vazduha i energetsku efikasnost sa NanoProtect HEPA filterom nego sa HEPA H13 filterom, kada se testiraju prema standardu GB/T 18801
(6)Testirano sa NaCl aerosolom od strane iUTA prema standardu DIN71460-1, iz vazduha koji prolazi kroz filter. Veličina koronavirusa se kreće u opsegu od približno 0,08–0,22 mikrona (MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology, 5. izdanje, Academic Press, 2017, pogl. 24, str. 435–461).
(7)Test brzine smanjivanja količine mikroba sproveden u spoljnoj laboratoriji, u komori za testiranje u koju su ispušteni aeorosoli ljudskog korona virusa (HCoV-229E), uz Philips HEPA NanoProtect filter.
(8)Preporučeni vek trajanja se izračunava na osnovu prosečne dužine korišćenja Philips proizvoda od strane korisnika i podataka o nivou zagađenja vazduha na otvorenom u gradu Svetske zdravstvene organizacije (WHO). Na stvarni vek trajanja utiču okruženja u kojima se proizvod koristi i učestalost korišćenja.
(9)Dostupnost usluga Alexa i Google Home zavisi od vaše lokacije.
(10)Od vazduha koji prolazi kroz filter, testirano je sa NaCl aerosolom u nezavisnoj laboratoriji
(11)Ušteda na osnovu reklamiranog radnog veka filtera i cene na veb-sajtovima brenda ili u maloprodajama, Holandija, 21. jun 22.